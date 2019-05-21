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10Инаугурация Владимира Зеленского
18:16 (мск), источник: Ведомости

Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду Украины

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля, следует из указа президента Владимира Зеленского. Этим указом глава государства также прекратил полномочия парламента восьмого созыва и поручил правительству обеспечить финансирование досрочных выборов в Верховную раду. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

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Также Зеленский попросил депутатов Рады провести 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, текст обращения на имя председателя Рады Андрея Парубия он опубликовал в Twitter.

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О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая. Он также призвал депутатов за оставшиеся два месяца работы (именно такой срок по украинскому закону продолжает функционировать Рада после роспуска) принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также внести поправки в избирательный кодекс. Зеленский 21 мая встретился с депутатами и обсудил с ними порядок роспуска Рады.

Как сообщил ранее советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан, президент Украины также инициирует внесение изменений в закон о выборах в парламент для отмены мажоритарной системы выборов и перехода на пропорциональную партийную систему. Кроме того, Зеленский планирует понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

Выборы на Украине
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