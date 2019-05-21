США расширили санкции против России

Американская администрация ввела санкции в отношении учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульского конструкторского бюро приборостроения и машиностроительного завода «Авангард». Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил во вторник в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.
Организациям инкриминируют нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В список также попал ряд китайских и сирийских юридических компаний.
Решение утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майком Помпео.
«Акт о нераспространении в Иран, Северную Корею и Сирию», на который ссылаются в документе, подразумевает наказание за причастность к поставкам в Иран, КНДР и Сирию «оборудования и технологий», которые потенциально могут помочь в разработке оружия массового уничтожения или систем крылатых и баллистических ракет.