США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400

Из документа следует, что попавшие под санкции учреждения нарушили запрет на передачу технологий создания оружия массового уничтожения Ирану, КНДР и Сирии.
В сообщении госдепа, опубликованном во вторник в Федеральном реестре США, поясняется, что санкции вводятся в отношении «Конструкторского бюро приборостроения», расположенного в Туле, Московского машиностроительного завода «Авангард» и учебного центра зенитных ракетных войск в Гатчине.
Меры вступили в силу 14 мая 2019 года, они будут действовать в течение двух лет.
Введенные санкции запрещают госорганам США получать от этих организаций какие-либо товары, технологии или услуги, также этим организациям запрещено оказывать какую-либо поддержку.
Центр зенитных ракетных войск в Гатчине и бюро приборостроения в Туле уже попадали в санкционные списки госдепа США в предыдущие годы, причем — тоже за нарушение режима нераспространения.
Тульское КБП (входит в состав «Ростеха»), одно из крупнейших российских оборонных предприятий, занимается разработкой высокоточного оружия и систем ПВО.