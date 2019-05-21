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18:55 (мск), источник: РИА Новости

ВВС США заявили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 в районе Аляски

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. ВВС США в минувшие дни несколько раз «перехватили» российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Источник: РИА Новости

Ранее Минобороны России сообщило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 12-часовой полет над водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США.

«Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, вошедшие в зону ПВО на Аляске 20 мая. Два Ту-95 были перехвачены двумя F-22; вторая группа из двух Ту-95 и двух Су-35 была перехвачена позже еще двумя F-22», — говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве. Запись сопровождается двумя фотографиями, на одной из которых видно, как американский F-22 приблизился к Ту-95 на расстояние в несколько метров.

Ранее в российском военном ведомстве подчеркивали, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. В Минобороны добавили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

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