Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Крымские татары ответили Зеленскому, собравшемуся спасать их
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
«Я этого требую, немедленно»: Гройсман обратился к Зеленскому
РФ попросила запретить новый закон на Украине
Родители случайно забыли новорожденного в такси
Алла Пугачева отправилась на речную прогулку с детьми
Россияне больше не смогут занижать налоги при продаже квартиры
Подмосковные поселки опустели
Фоторепортажи
10Инаугурация Владимира Зеленского
34В Москве прошел Парад Победы
20:29 (мск), источник: ИА REGNUM

На чиновников — больше чем на ЖКХ: расходы в Хакасии возмутили полпреда

Сергей Меняйло посоветовал главе Хакасии, имеющему 17 советников, оптимизировать расходы бюджета.

Источник: РИА "Новости"

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло призвал руководство Хакасии всерьёз задуматься об оптимизации собственных расходов, в том числе — на содержание аппарата чиновников. С резкой критикой сформированной расходной части бюджета республики Меняйло выступил на совещании в Абакане 21 мая, видеозапись которого опубликована в Youtube-канале ИА «Хакасия».

В ответы на жалобы ряда министров и просьбы о дополнительном финансировании из федерального бюджета Меняйло заявил, что федерация готова оказывать помощь регионам, «но первый вопрос, который будет задан в профильном министерстве: а вы собственные источники рассмотрели или нет?».

Меняйло сообщил, что, готовясь к совещанию, сам провёл «беглый анализ» бюджета Хакасии и нашёл ряд возможностей, которые уже сегодня могли бы сэкономить от 100 до 200 млн рублей.

По мнению полпреда, необходимо, в частности, изучить, насколько эффективно тратятся бюджетные средства на средства массовой информации: две газеты и телекомпании, где в общей сложности работают около 380 человек, а расходы на функционирование этих СМИ составляют 117 млн рублей в год.

«Беру ваш бюджет: ЖКХ — 1,2%, СМИ — 0,4%. Одну треть всего объёма на ЖКХ вы тратите на средства массовой информации», — отметил Меняйло.

Ещё большее возмущение полпреда вызвали траты правительства Хакасии на собственное содержание и сама штатная структура.

«Сколько у вас помощников и советников штатных, которые на зарплате? — обратился Меняйло к главе Хакасии Валентину Коновалову. После того, как тот затруднился с ответом, полпред озвучил эти данные сам. — 17 человек! Это государственные служащие! Друзья, ни в одном субъекте федерации этого нет! Кто вам подсунул эту штатную структуру? Есть понятие “оптимизация расходов”. Коллеги, давайте подожмитесь немного! Вы на ЖКХ тратите 1,2%, а на содержание — 4,5%».

Руководитель администрации главы Хакасии Богдан Павленко попытался возразить, что на самом деле 5 помощников и 12 советников Коновалова лишь формально числятся таковыми, а сами работают в других структурах администрации, и губернатор их «в глаза не видел». «Это должности с повышенной заработной платой! — оборвал его Меняйло. — Название любой должности под собой подразумевают функционал. Если вы состоите на должности советника, у вас функционал советника, и вы должны выполнять эти обязанности. Если вы их не выполняете, это нарушение штатной дисциплины, ущерб государству!», — объяснил Сергей Меняйло. Он также привёл для сравнения Красноярский край, у губернатора которого числится всего два советника.

Полпред также посоветовал обратить внимание на «инициативные выплаты», в том числе — на премиальные, которые выплачиваются в правительстве Хакасии.

Напомним, в начале 2019 года стало известно о выплате существенных премий руководителям республики, в том числе тем из них, кто не проработал в правительстве и месяца. Кроме того, в мае прокуратура Хакасия опротестовала постановление Коновалова, позволяющие выплачивать ему самому и другим членам правительства надбавки «за особые условия труда» в размере до 400%.

«Слушайте, ну надо ужаться! Если вы изыщете внутренние резервы, а они есть, тогда можно идти в федерацию и просить. А не так: нам надо вот столько, но тратить мы будем у себя как хотим. Вот к чему я вас веду», — сказал Сергей Меняйло.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ИА «Хакасия», на совещании Меняйло также выразил недовольство раздутым штатом представительства Хакасии в Москве. «В штате вашего полпредства в Москве числятся 18 человек. Чем они все занимаются? У Республики Алтай в представительстве всего два человека, и этого им хватает», — цитирует агентство слова полпреда. Издание отмечает, что руководитель хакасского постпредства Юлия Исмагилова, которая как раз и получила 500-процентную премию за несколько недель работы, ранее заявляла в СМИ, что радикально сократила штат постпредства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании в Абакане Сергей Меняйло призвал руководство республики к системному государственному подходу, принятию эффективных продуманных решений и поиск внутренних резервов для выхода из кризиса.

На предыдущем совещании в Абакане, которое состоялось 24 апреля, Меняйло публично отчитал Валентина Коновалова за некомпетентность. Поводом стали накопившиеся в республике долги перед энергетиками, которые могли привести к массовому отключению конечных пользователей.

Обнародован рецепт майдана в России от Глобального государства
США ввели санкции против производителя ракет для С-300 и С-400
Зеленский назначил главу президентской администрации
У российских полицейских упал уровень жизни
Правительство предупредили о новом скачке цен на бензин
Археологи совершили удивительную находку в шахте индейцев майя
Перелетные дятлы стали жертвами акул в Мексиканском заливе
Отдых в Крыму признали небезопасным
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
Подорожание бензина: нас предупредили об ужасном сценарии О новом витке подорожания топлива предупредил Независимый топливный союз (НТС). По его данным, за месяц биржевые цены на бензин уже выросли примерно на 20%
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Популярные темы на «Детях»
Канны - 2019. Продолжение 604
Две жизни и одна смерть императрицы Сисси 604
Поэтический конкурс № 11 (Баллада). Голосование 459
где бы работать, чтобы заработать? 417
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь