01:43 (мск), источник: Daily Storm
Путин поговорил с Меркель и Макроном о провальной политике Порошенко
Президент России также указал зарубежным политикам на дискриминационный характер закона о языке, принятого на Украине.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили украинские проблемы, в частности, смену власти в этой стране. Путин также отметил приоритетность вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и указал на дискриминационный характер принятого на Украине закона о языке.
«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации П. А. Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского “Комплекса мер” 2015 года как основы мирного урегулирования», — сообщает об итогах переговоров
Путин вновь напомнил зарубежным политикам о важности закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии Киевом для воевавших на стороне самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР людей, а также шагов по налаживанию прямого диалога украинских властей с Донецком и Луганском.
«Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — добавили в
Лидеры трех стран также обсудили ситуацию с лишением российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Меркель и Макрон высказались за решение данной проблемы.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Политические лидеры отметили «важность сохранения этой договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности». Путин, Меркель и Макрон также подняли тему сирийского конфликта. «Президент России проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на
20 мая актер и кавээнщик Владимир Зеленский стал президентом Украины, сменив на этом посту Петра Порошенко.
В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке кабинета министров, а также руководителя СБУ и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения. После церемонии инаугурации новый президент Украины встретился с американскими высокопоставленными чиновниками. На этой встрече он попросил Вашингтон ужесточить санкции против России, чтобы помочь Киеву справиться с «российской агрессией в Донбассе и Крыму».
21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по трем статьям УК страны против Порошенко. По версии следствия, бывший глава государства превысил полномочия и мог совершить государственную измену в ходе событий ноября 2018 года, когда три украинских военных корабля пересекли российскую границу в Керченском проливе и были задержаны Пограничной службой ФСБ РФ.
Роман Чугуевский