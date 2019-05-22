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01:43 (мск), источник: Daily Storm

Путин поговорил с Меркель и Макроном о провальной политике Порошенко

Президент России также указал зарубежным политикам на дискриминационный характер закона о языке, принятого на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы главы государств обсудили украинские проблемы, в частности, смену власти в этой стране. Путин также отметил приоритетность вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и указал на дискриминационный характер принятого на Украине закона о языке.

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«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации П. А. Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве. Выражено общее мнение о безальтернативности минского “Комплекса мер” 2015 года как основы мирного урегулирования», — сообщает об итогах переговоров пресс-служба Кремля.

Путин вновь напомнил зарубежным политикам о важности закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии Киевом для воевавших на стороне самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР людей, а также шагов по налаживанию прямого диалога украинских властей с Донецком и Луганском.

«Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной радой дискриминационный закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — добавили в пресс-службе президента.

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Лидеры трех стран также обсудили ситуацию с лишением российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Меркель и Макрон высказались за решение данной проблемы.

В ходе телефонного разговора была «поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объеме прав российской делегации в ПАСЕ», подчеркнули в Кремле.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Политические лидеры отметили «важность сохранения этой договоренности, являющейся ключевым фактором поддержания международной стабильности и безопасности». Путин, Меркель и Макрон также подняли тему сирийского конфликта. «Президент России проинформировал коллег о предпринимаемых совместно с Турцией мерах по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, защите мирных жителей и нейтрализации террористической угрозы», — рассказали в Кремле.

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20 мая актер и кавээнщик Владимир Зеленский стал президентом Украины, сменив на этом посту Петра Порошенко.

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В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске парламента, отмене депутатской неприкосновенности и отставке кабинета министров, а также руководителя СБУ и генпрокурора. Зеленский заявил, что намерен добиться прекращения войны в Донбассе, подчеркнув, что он готов для этого на непопулярные решения. После церемонии инаугурации новый президент Украины встретился с американскими высокопоставленными чиновниками. На этой встрече он попросил Вашингтон ужесточить санкции против России, чтобы помочь Киеву справиться с «российской агрессией в Донбассе и Крыму».

21 мая стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по трем статьям УК страны против Порошенко. По версии следствия, бывший глава государства превысил полномочия и мог совершить государственную измену в ходе событий ноября 2018 года, когда три украинских военных корабля пересекли российскую границу в Керченском проливе и были задержаны Пограничной службой ФСБ РФ.

Роман Чугуевский

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