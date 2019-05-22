Тереза Мэй предложила новый вариант «Брексита»

01:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Сейчас у нас есть последний шанс, я выслушала выражения беспокойства со стороны всех политических партий, я сделала все, что могла, чтобы отреагировать. И сегодня я делаю парламентариям всего политического спектра серьезное предложение.
Глава правительства Великобритании в новой версии «Брексита» настаивает, что правительство должно составить «страховочный план» по ирландской границе к декабрю 2020 года.
Парламентариев предполагается наделить правом провести голосование о необходимости нового референдума по «Брекситу». Также, по словам госпожи Мэй, работникам должно быть гарантировано соблюдение всех прав на уровне европейских и даже выше.
Если же сделку снова отвергнут, Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки с Брюсселем, либо пройдет новый референдум.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил, что не поддержит вариант соглашения госпожи Мэй. По его словам, предложенный вариант похож на пересказ «позиции правительства на межпартийных переговорах», во время которых не удалось прийти к компромиссу.
Вопрос о выходе Великобритании из ЕС начали активно обсуждать в 2016 году. В стране прошел референдум, где было решено, что королевство покинет союз. Однако дата «Брексита» не раз менялась. Ранее парламент трижды отказывался согласовать предложенные Терезой Мэй варианты соглашения по выходу из ЕС. После последних переговоров лидеры стран Евросоюза согласились на отсрочку «Брексита» до конца октября.
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