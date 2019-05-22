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02:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вся власть шоумену

Сможет ли президент Владимир Зеленский выстроить личную вертикаль.

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Выборы пройдут 21 июля. Пропрезидентская партия «Слуга народа» сейчас — самая популярная политическая сила в стране. Но кроме того, что партия зарегистрирована и ее лидером является друг детства и земляк господина Зеленского Иван Баканов, о ней ничего не известно. Впрочем, специальный корреспондент «Ъ» Владимир Соловьев не удивится, если в стране, где президентские выборы выиграл герой комедийного сериала, на парламентских выборах победит партия, которой, по сути, нет.

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Свой первый полноценный рабочий день президент Владимир Зеленский начал с консультаций с парламентариями по поводу роспуска Верховной рады. Они проходили на улице Банковой, где находится администрация президента. После победы господина Зеленского ее открыли для свободного прохода пешеходов, которые сразу стали этим пользоваться.

Консультации начались в десять утра и продолжались больше двух часов. Как только они закончились, стало ясно, что планы Владимира Зеленского досрочно распустить парламент материализовались. Первым от президента вышел глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он и сообщил новость о том, что выборам — быть. И назвал даты: или 21 июля, или 28-е.

Еще спустя несколько часов Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же указом он назначил дату выборов: 21 июля.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сказала журналистам, что полностью поддерживает решение президента распустить парламент. По ее словам, для этого есть все юридические основания. Также она заявила, что в оставшееся время Рада должна созвать внеочередную сессию, на которой следует изменить избирательное законодательство, чтобы выборы прошли не по нынешней смешанной системе, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Старая избирательная система — это сохранение и старой политической системы, это вопрос коррупции в мажоритарных округах.
Юлия Тимошенко
лидер партии «Батькивщина»

Также, добавила госпожа Тимошенко, этот парламент должен перед уходом назначить новых руководителей Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины (СБУ), Минобороны, Нацбанка и МИДа.

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Для Владимира Зеленского, чья популярность сейчас находится на пике и тянет за собой партию «Слуга народа», быстрые выборы — это залог успеха.

Партия зарегистрирована, но о ней известно немного. Так, возглавляет ее земляк Владимира Зеленского и его давний друг Иван Баканов. Но разветвленных территориальных структур у партии на сегодняшний день не существует. Также ничего не известно о том, кто еще входит в ее правящие органы. По сути, политическая сила является виртуальной и продолжает эксплуатировать популярность сериала «Слуга народа», которая и помогла Владимиру Зеленскому стать президентом.

Быстрый переход президентской кампании в парламентскую может помочь Владимиру Зеленскому конвертировать собственную популярность (она наверняка еще выросла после инаугурационной речи, в которой новый президент раскритиковал действующую систему власти и своих предшественников) в популярность партии.

Между тем такое развитие событий не позволит конкурентам пропрезидентской партии в достаточной мере подготовиться к выборам. Это касается и объявившего о намерении участвовать в выборах певца Святослава Вакарчука, и теперь уже бывшего премьера Владимира Гройсмана, который только начал раскрутку себя в качестве участника предвыборной гонки.

Судя по всему, главной задачей Владимира Зеленского сейчас является создание собственной вертикали власти посредством формирования лояльного парламентского большинства, а затем и собственного правительства.
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По мнению руководителя киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, партия Владимира Зеленского будет придерживаться центристских позиций и сможет рассчитывать «процентов на 30 голосов». При этом собеседник «Ъ» не уверен в том, что Владимир Зеленский сможет получить пропрезидентское большинство в Раде и, соответственно, контроль над кабинетом министров.

Если надежды главы государства не сбудутся, ему будет крайне сложно выполнить обещания, которые он анонсировал в ходе предвыборной кампании и в своей инаугурационной речи — в частности, усилить борьбу с коррупцией и бедностью, а также завершить конфликт в Донбассе.

Правда, заявив о планах менять буквально все, ни Владимир Зеленский, ни члены его команды не ответили на вопрос, как именно они намерены это делать.

Плана у Зеленского нет. Есть понимание того, что так жить нельзя. Легковесное кинематографическое понимание реальности. Зеленский политически «расстрелял» парламент, а дальше будет смотреть, что делать.
Вадим Карасев
руководитель киевского Института глобальных стратегий

По словам эксперта, у нового президента, например, нет «ясного понимания того, как можно закончить войну»: «Есть лишь контурная карта, но не дорожная».

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Впрочем, экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичус утверждает, что четкие планы у Владимира Зеленского есть — во всяком случае, касающиеся экономического развития. «Чтобы экономика росла в год не на 2,5%, а на 7%, нужны три вещи, присущие цивилизованным демократическим европейским странам — это верховенство права, верховенство права и верховенство права», — заявил собеседник «Ъ». И заверил: «Украинская судебная система за прошедшие пять лет не улучшилась. Пока ни один из тех злодеев, которые наживались, будучи на политических постах, не наказан, никакие иностранные инвестиции в больших объемах не придут». Айварас Абромавичус утверждает, что «у новой власти есть четкий алгоритм действий, чтобы достичь успеха, и если она его будет придерживаться, то успех придет». По словам собеседника «Ъ», «алгоритм простой: уволить генпрокурора и главу СБУ, поставив затем на эти позиции достойных людей, провести реальную реформу этих ведомств, запустить работу Антикоррупционного суда, перезапустить Антикоррупционную прокуратуру, помочь Национальному антикоррупционному бюро страны».

Я почувствовал намерение президента это сделать, и считаю, что он будет стараться изо всех сил.
Айварас Абромавичус
экс-министр экономики Украины

И добавил: «Лично я во Владимире Зеленском не сомневаюсь».

Владимир Соловьев, Киев

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