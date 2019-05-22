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04:25 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава администрации главы государства Андрей Богдан.

Источник: РИА Новости

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — сказал чиновник в эфире телеканала «112 Украина».

Он уточнил, что на референдум вынесут вопрос о «достижении мирных договоренностей с Россией» и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны.

Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.
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Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что президент намерен встретиться с представителями бывшего главы государства Петра Порошенко, чтобы обсудить вопрос освобождения украинских пленных.

Во время церемонии инаугурации Зеленский заявил, что предрасположен к диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, а первым шагом к его началу станет возвращение удерживаемых лиц. В России, в свою очередь, призвали украинского лидера начать разговор о Минских соглашениях с положения об обмене задержанных по принципу «всех на всех».

На встрече с представителями Белого дома президент Украины призвал Вашингтон усилить ограничительные меры против Москвы. Зеленский, в частности, обвинил Россию в «агрессии» и назвал Соединенные Штаты «главным партнером Украины в ее преодолении».

Кроме того, в Москве после вступления Зеленского в должность также отметили, что ожидают от нового главы государства сигналов и шагов по решению конфликта на юго-востоке Украины.

Как сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко, Россия также ждет, что будет делать команда Зеленского, когда она будет сформирована, и хочет знать, кто будет представлять Киев в основных переговорных органах.

Также российский полпред на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов предположил, что новый президент Украины сможет прекратить обстрелы и вооруженные провокации Киева в Донбассе. По словам политика, Зеленскому для этого нужно лишь отдать приказ о прекращении огня собственным силовикам. Грызлов посетовал, что незадолго до смены власти на Украине ВСУ вновь усилили обстрелы гражданских объектов.

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