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07:00 (мск), источник: РИА Новости

Власти Абхазии уточнили информацию о переносе президентских выборов

СУХУМ, 22 мая — РИА Новости. Пресс-служба президента Абхазии уточнила, что выборы главы государства предложено перенести на 25 августа, а не на 26-е, как сообщил представитель оппозиции.

Источник: РИА Новости

Ранее перед митингующими представитель оппозиции и участник переговоров с президентом Теймураз Хишба сообщил о принятии предложения главы государства перенести выборы на 26 августа.

«Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках Конституции и срока конституционных полномочий действующего президента — 25 августа 2019 года», — говорится в сообщении.

В ходе встречи с представителями оппозиции Рауль Хаджимба отметил, что он выступит в поддержку, если Центральная избирательная комиссия посчитает возможной регистрацию Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты при его отсутствии. Представителями оппозиции данные предложения были приняты.

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