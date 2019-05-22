07:00 (мск), источник: РИА Новости
Власти Абхазии уточнили информацию о переносе президентских выборов
СУХУМ, 22 мая — РИА Новости.
Ранее перед митингующими представитель оппозиции и участник переговоров с президентом Теймураз Хишба сообщил о принятии предложения главы государства перенести выборы на 26 августа.
«Глава государства предложил представителям оппозиции рассмотреть вопрос о возможности переноса президентских выборов на срок в рамках Конституции и срока конституционных полномочий действующего президента — 25 августа 2019 года», — говорится в сообщении.
В ходе встречи с представителями оппозиции Рауль Хаджимба отметил, что он выступит в поддержку, если Центральная избирательная комиссия посчитает возможной регистрацию Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты при его отсутствии. Представителями оппозиции данные предложения были приняты.
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