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04:16 (мск), источник: Lenta.Ru

США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400

США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: AFP 2019

Вашингтон настаивает, чтобы Анкара отменила сделку с Москвой до конца первой недели июня. Вместо С-400 Турция должна закупить американскую систему противоракетной обороны «Патриот».

Если турецкие власти откажутся это сделать, стране придется выйти из программы по производству истребителей пятого поколения F-35.

Турция не получит 100 уже заказанных самолетов и может попасть под санкции со стороны США и НАТО.

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Источник издания в Госдепартаменте подтвердил, что это окончательное требование США. Если Турция его не выполнит, страну ждут серьезные негативные последствия. В ведомстве подчеркнули, что странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с другими системами альянса, а российские С-400 не будут соответствовать этому стандарту.

16 мая Турция заявила, что не будет интегрировать С-400 в систему НАТО. Анкара будет полностью контролировать ЗРК.

В апреле Вашингтон уже говорил об отказе поставок F-35 в Турцию, если страна все-таки закупит российские ЗРК. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит.

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Источник:©РИА "Новости"
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