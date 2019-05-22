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05:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдеп обвинил Россию и власти Сирии в дезинформации о применении химоружия

Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь используют химическое оружие, включая предположительный удар на северо-западе Сирии утром 19 мая.

Источник: Reuters

В заявлении официального представителя Госдепа Моргана Ортагуса говорится, что недавние обвинения Москвы в адрес «Белых касок» являются «частью продолжающейся кампании по дезинформации» со стороны режима Башара Асада и России. Якобы власти Сирии пытаются скрыть свое участие в химических атаках, обвиняя в этом других.

«К сожалению, мы по-прежнему видим признаки того, что режим Асада, возможно, использует химическое оружие, в том числе в предполагаемом нападении с хлором на северо-западе Сирии утром 19 мая 2019 года», — говорится в заявлении Госдепа.

Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но мы вновь предупреждаем, что если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно.

Россия 18 мая предупредила коллег по Совету безопасности ООН о готовящихся в Сирии провокациях террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) с использованием химического оружия, чтобы впоследствии обвинить в этом Дамаск.

Напомним, в начале мая ситуация на севере Сирии резко обострилась. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков.

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