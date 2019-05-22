05:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Госдеп обвинил Россию и власти Сирии в дезинформации о применении химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь используют химическое оружие, включая предположительный удар на
В заявлении официального представителя Госдепа Моргана Ортагуса говорится, что недавние обвинения Москвы в адрес «Белых касок» являются «частью продолжающейся кампании по дезинформации» со стороны режима Башара Асада и России. Якобы власти Сирии пытаются скрыть свое участие в химических атаках, обвиняя в этом других.
«К сожалению, мы
Россия 18 мая предупредила коллег по Совету безопасности ООН о готовящихся в Сирии провокациях террористами группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) с использованием химического оружия, чтобы впоследствии обвинить в этом Дамаск.
Напомним, в начале мая ситуация на севере Сирии резко обострилась. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков.
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