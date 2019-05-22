09:16 (мск), источник: Известия
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии не исключил, что политика «одурманили»
Йоханн Гуденус, помощник бывшего
«Возможно, при помощи одурманивающего средства или подобных веществ и наркотиков», — сообщил помощник
Он уточнил, что в тот момент переживал «личный кризис» и был сильно переутомлен
Гуденус добавил, что опасается публикации материалов, которые могли бы его скомпрометировать. По его словам, он сам «наивно попал в ловушку» и поэтому не отрицает своей вины.
Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский лидер Александер ван дер Беллен согласился на предложение австрийского канцлера Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам канцлер при этом отказался от альянса с АПС.
20 мая министры от АПС объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства.