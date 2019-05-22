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09:16 (мск), источник: Известия

Помощник бывшего вице-канцлера Австрии не исключил, что политика «одурманили»

Йоханн Гуденус, помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, заявил, что во время скандальной встречи сговорчивым политика могли сделать при помощи одурманивающего вещества. Об этом Гуденус рассказал в интервью агентству APA.

Источник: AP 2019

«Возможно, при помощи одурманивающего средства или подобных веществ и наркотиков», — сообщил помощник вице-канцлера.

По его словам, у него самого частично отсутствуют воспоминания того, что происходило на встрече.

Он уточнил, что в тот момент переживал «личный кризис» и был сильно переутомлен из-за недостатка сна и большого количества алкоголя, энергетических напитков и психотропных веществ, передает «РИА Новости».

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Гуденус добавил, что опасается публикации материалов, которые могли бы его скомпрометировать. По его словам, он сам «наивно попал в ловушку» и поэтому не отрицает своей вины.

Вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе покинул свой пост после публикации видео, снятого скрытой камерой, где мужчина обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский лидер Александер ван дер Беллен согласился на предложение австрийского канцлера Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент. Сам канцлер при этом отказался от альянса с АПС.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

20 мая министры от АПС объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства.

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