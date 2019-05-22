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10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Коломойский рассказал о поздравлении Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что еще не встречался с президентом Владимиром Зеленским, однако поздравил его с победой SMS-сообщением. Его слова цитирует «Украинская правда».

Источник: РИА "Новости"

«Ну какой смысл встречаться? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил SMS», — заявил Коломойский. Он отметил, что современные средства связи позволяют не видеться с собеседником.

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Олигарх рассказал, что оценил выступление президента на инаугурации. Он отметил, что выступление было «ярким», особенно если «присмотреться к выражениям некоторых лиц».

Ранее Зеленский назначил главой администрации президента юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. По данным журналистов программы «Схемы», Богдан попадает под ограничения украинского люстрационного закона и теоретически не может занимать государственные должности.

16 мая издание «Страна.ua» сообщало, что возвращение Коломойского на родину связано со скорой инаугурацией Зеленского, которая назначена на 20 мая. Также приезд бизнесмена связывали с жесткими заявлениями адвоката президента США Рудольфа Джулиани, который назвал Коломойского криминальным олигархом и советовал Зеленскому прервать с ним связи.

Коломойский прилетел в аэропорт украинского города Днепр ночью 16 мая. Самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT следовал из Тель-Авива.

Бизнесмен находился за границей с июня 2017 года. Первое время он жил в Женеве, потом «по семейным обстоятельствам» переехал в Израиль. В апреле Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому. По его словам, первое время после возвращения он хочет отдохнуть «у себя в деревне под Днепропетровском».

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