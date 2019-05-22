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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Реформы Зеленского прокомментировали китайской пословицей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал стремление президента Владимира Зеленского обновить органы власти. Об этом он написал в своем Facebook.

Источник: AP 2019

«Перезагрузка — это интересная штука. Есть хорошая китайская пословица: “Когда дует ветер — нужно строить мельницы, а не сводить заборы”», — написал Климкин. Он добавил, что «хоть сам не китаец», но идею, содержащуюся в пословице, необходимо реализовать как можно скорее.

Климкин считает, что у нынешней администрации президента «совсем никудышная аура и карма», поэтому ее «необходимо перезагрузить как факт и класс».

По мнению министра, работе этого органа не помогают «даже отдельные хорошие люди».

По словам главы МИД, «офис президента без лишней бюрократии, с эффективным обеспечением и самыми лучшими людьми был бы более привлекательной опцией».

Ранее Зеленский назначил главой администрации президента юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. По данным журналистов программы «Схемы», Богдан попадает под ограничения украинского люстрационного закона и теоретически не может занимать государственные должности.

Первым помощником президента стал его бизнес-партнер Сергей Шефир.

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