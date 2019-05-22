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11:20 (мск), источник: ТАСС

Власти Украины пообещали России политику «кнута и пряника»

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина при президенте Владимире Зеленском в отношении России будет придерживаться политики «кнута и пряника». Об этом заявил глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

Источник: AP 2019

«Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — сказал он в эфире канала «112 Украина».

Богдан подчеркнул, что Украина готова идти навстречу и мирно разрешать конфликт, однако Москва, по его словам, пока на это не соглашается. Поэтому, считает чиновник, Киев должен «идти и другим путем — кнута». «Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам», — отметил Богдан.

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По его словам, призыв президента Зеленского к США об ужесточении санкций против России был ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным Киевом. В частности, Кремль не соглашается на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков.

Глава администрации отметил, что Украина посылает «все сигналы» российским властям, но при этом готова к компромиссам.

Ранее Богдан сообщил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, соответствующее решение должен принять украинский народ.

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он заявил, что его первой задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе, а второй — возвращение украинских территорий.

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