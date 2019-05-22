Власти Украины пообещали России политику «кнута и пряника»

«Для достижения цели приемлемы все доступные способы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника», — сказал он в эфире канала «112 Украина».
Богдан подчеркнул, что Украина готова идти навстречу и мирно разрешать конфликт, однако Москва, по его словам, пока на это не соглашается. Поэтому, считает чиновник, Киев должен «идти и другим путем — кнута». «Просить международное сообщество давить на руководство России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения. Делали шаг навстречу нам», — отметил Богдан.
По его словам, призыв президента Зеленского к США об ужесточении санкций против России был ответом на якобы молчание Москвы по инициативам, предложенным Киевом. В частности, Кремль не соглашается на переговоры об освобождении задержанных украинских моряков.
Глава администрации отметил, что Украина посылает «все сигналы» российским властям, но при этом готова к компромиссам.
Ранее Богдан сообщил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, соответствующее решение должен принять украинский народ.
В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, где он заявил, что его первой задачей на посту президента является прекращение огня в Донбассе, а второй — возвращение украинских территорий.