12:23 (мск), источник: РИА Новости
Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы на Украине защищались права русскоязычного населения, но пока этого нет, заявил
«Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы
Он добавил, что российская сторона активно и инициативно «ставит этот вопрос» в ходе контактов с европейскими лидерами. «И мы надеемся, что они (лидеры европейских государств — ред.) смогут использовать свое влияние на украинскую сторону с тем, чтобы способствовать обеспечению этих прав», — заключил
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