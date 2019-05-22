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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Песков: Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права русскоязычных

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Москва хотела бы, чтобы на Украине защищались права русскоязычного населения, но пока этого нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Мы безусловно хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. Мы знаем, сколько людей говорят на русском языке на Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что российская сторона активно и инициативно «ставит этот вопрос» в ходе контактов с европейскими лидерами. «И мы надеемся, что они (лидеры европейских государств — ред.) смогут использовать свое влияние на украинскую сторону с тем, чтобы способствовать обеспечению этих прав», — заключил пресс-секретарь главы государства.

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