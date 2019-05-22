15:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Авторитарным правителям Африки понравилось блокировать интернет
Несмотря на осуждение со стороны ООН и правозащитников.
Правозащитники, международные организации и СМИ фиксируют растущее давление на свободу слова в ряде стран Африки. По подсчетам Financial Times (FT), только с начала этого года по меньшей мере в шести африканских государствах происходили массовые блокировки интернета или популярных
С начала года по меньшей мере в шести африканских странах происходили блокировки интернета, популярных мессенджеров или сервисов, например WhatsApp или Twitter. Такие данные приводит FT, отмечая, что в каждом случае власти требовали от местных операторов поддерживать блокировку. Среди таких стран упоминаются Зимбабве, Демократическая республика Конго (ДРК), Бенин, Судан, Алжир и Чад.
Так, например, в ДРК во время последних президентских выборов власти полностью отключили интернет после того, как там появились предварительные итоги голосования, говорившие о победе оппозиционного кандидата. Правозащитная организация Access Now подсчитала, что в 2018 году по всему миру произошло 188 массовых отключений интернета, что более чем в полтора раза больше, чем годом ранее — 108, и вдвое больше, чем в 2016 году, — 75.
Это происходит, несмотря на позицию международных и правозащитных организаций, осуждающих блокировки интернета как способ ограничить свободу слова. Дэвид Кайе, специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова и мнений, осудил отключение интернета в Конго: «Очевидно, что тотальное отключение сетей противоречит международному законодательству и не может быть ничем оправдано. Доступ к информации является жизненно важным для электорального процесса. Блокировки и отключения наносят ущерб не только доступу людей к информации, но и к доступу к базовым сервисам».
Даже иностранные операторы, работающие в таких странах, вынуждены подчиняться требованиям властей.
Правозащитная организация Article 19 отмечает, что «отключения интернета в Зимбабве, Судане, ДРК и Габоне имеют серьезные последствия для свободы слова в этих странах и должны подвергнуться особому осуждению с учетом текущего политического и общественного климата. В ситуации, когда у людей практически нет свободы слова и собраний в реальной жизни, интернет дает гражданам альтернативную площадку для организации и выражения своих мнений. Учитывая растущее число арестов, блокировка интернета является очевидно непропорциональным ответом».
Евгений Хвостик