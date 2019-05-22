Спикер Рады назвал антиконституционным указ Зеленского о ее роспуске

«По моему глубокому убеждению, указ президента — это не только пренебрежение Конституцией, а заведение Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис», — сказал Парубий в среду на внеочередном заседании Рады.
При этом он отметил, что не может «остановить» указ президента. «Только суд определит его соответствие Конституции», — заявил спикер, поддержав инициативу народных депутатов, которые планируют обратиться в Конституционный суд.
«Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но вместе с тем я убежден, что я как председатель Верховной рады должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции», — сказал Парубий.
Накануне Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.