15:32 (мск), источник: РИА Новости
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами «Коммерсанта».
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По словам Матвиенко, она «закалилась» за годы работы в политике и подобные вмешательства не являются ее «стилем».
«Скажу ответственно, я не использовала “телефонное право”, никому не звонила и не давила», — сказала она журналистам.
Вместе с тем, по словам спикера Совфеда, ей «обидно», что ситуацию с уходом журналистов «Коммерсанта» связали с ее именем.
«В сообществе журналистов, руководство журналистов знает — это не мой стиль, это бесполезно. Так ведут себя только истеричные люди, которые хватают телефоны и звонят, а я не отношу себя к этой категории», — заверила Матвиенко.
Она надеется, что ситуация уляжется и стороны договорятся. «Если
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