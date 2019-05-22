Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Крымские татары ответили Зеленскому, собравшемуся спасать их
«Почти вдова»: жена о диагнозе Газманова
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки
Сын Орбакайте отпраздновал день рождения на вечеринке Подольской
Топалов жестко высказался про отцовство
Врачи рассказали об опасности W-позиции для детей
В Москве помыли самое высокое здание. Как это было: фото
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
11Скончался Сергей Доренко
15:32 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами «Коммерсанта».

Ранее ряд журналистов «Коммерсанта» объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД «Коммерсантъ» Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.

По словам Матвиенко, она «закалилась» за годы работы в политике и подобные вмешательства не являются ее «стилем».

Новость
Уволенные журналисты «Коммерсанта» отказались раскрыть источники

«Скажу ответственно, я не использовала “телефонное право”, никому не звонила и не давила», — сказала она журналистам.

Вместе с тем, по словам спикера Совфеда, ей «обидно», что ситуацию с уходом журналистов «Коммерсанта» связали с ее именем.

«В сообществе журналистов, руководство журналистов знает — это не мой стиль, это бесполезно. Так ведут себя только истеричные люди, которые хватают телефоны и звонят, а я не отношу себя к этой категории», — заверила Матвиенко.

Она надеется, что ситуация уляжется и стороны договорятся. «Если какое-то значение или влияние имела эта статья на увольнение журналистов, еще раз заявляю, что у меня нет обиды, и я, боже упаси, никому не звонила и ничего ни от кого не требовала», — повторила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают газету «Коммерсант» авторитетным и высокопрофессиональным изданием, однако отношения между журналистами и редакцией — исключительно корпоративный вопрос.

 В Британии назвали закупки золота Россией плохим знаком для всего мира
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Роспотребнадзор допустил запрет раздельных купальников
ВЦИОМ обнародовал мнение жителей Екатеринбурга по поводу собора
Дрон в Польше сфотографировал «рощу любви»
Нейросеть оживила портрет Достоевского
Художник нарисовал «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Новые реалии: сфотографировал ДТП — получи большой штраф Дорожная полиция Баварии начала жёстко наказывать автомобилистов, которые, проезжая мимо места аварии, делают фотографии и снимают видео
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Дети
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга Ребенка передали врачам
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь