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14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Рада отказалась менять закон о выборах по предложению Зеленского

Верховная Рада отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в избирательный процесс на Украине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Источник: AP 2019

Документ обсудили на экстренном совещании парламента в среду, 22 мая, созванном по просьбе главы государства.

По итогам голосования депутаты отказались включать его в повестку дня. Кроме того, парламент отказался рассматривать первый законопроект, который внес Зеленский — об осуществлении государственных закупок во время избирательного процесса. Оба документа были помечены президентом как неотложные.

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Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что проект закона получили в бумажном виде все присутствующие в зале парламентарии. «Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система это полностью закрытые списки», — заявил он.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов» был зарегистрирован на сайте Верховной Рады в день экстренного совещания.

В нем Зеленский предлагает снизить проходной барьер в парламент до трех процентов ради «обновления политических элит», а также отказаться от мажоритарной системы выборов. В пояснительной записке уточняется, что в одномандатных округах распространен прямой и косвенный подкуп избирателей и прочие злоупотребления, поэтому необходима пропорциональная система с открытыми списками. Однако досрочные выборы в парламент президент предложил провести по закрытым спискам, поскольку закон не успеют внедрить к сроку.

Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента в своей инаугурационной речи 20 мая. Официальный указ был опубликован на сайте президента 21 мая. Досрочные выборы пройдут 21 июля.

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