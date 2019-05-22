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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели

Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд. Запрет будет действовать до 2021 года включительно, заявили РБК в министерстве.

Источник: Reuters

«Запрет на закупки иностранной мебели оказывает положительный эффект на улучшение качества мебельной продукции, расширяет ассортимент, повышает конкурентоспособность отечественных производителей», — пояснил представитель ведомства. Постановление еще не внесено в правительство, сообщили изданию в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева.

Мораторий на закупки мебели иностранного производства (за исключением стран ЕАЭС) для госнужд был введен в 2017 году. С предложением продлить запрет выступил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков. По мнению АМДПР, мораторий надо распространить на закупки госкомпаний, монополий и унитарных предприятий.

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