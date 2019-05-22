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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Ракетные войска начали оснащать комплексами «Авангард»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард» — межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, заявил командующий РВСН Сергей Каракаев. Они встанут на боевое дежурство уже к концу 2019 года.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Каракаев сообщил, что в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже создана инфраструктура для ракетного полка с комплексом «Авангард». «Ракетные войска находятся на определенном историческом этапе, когда из боевого состава выводятся последние ракетные комплексы советского производства. В то же время удалось создать основу производства новых ракетных комплексов полностью российской кооперации промышленности, которые уже введены в боевой состав РВСН. Продолжается прием в эксплуатацию с постановкой на боевое дежурство стационарных и мобильных ракетных комплексов пятого поколения “Ярс” и “Авангард”», — заявил генерал Каракаев (цитата по «РИА Новости»).

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Президент Владимир Путин впервые рассказал о комплексе «Авангард», «неуязвимом для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО», в послании к Федеральному собранию в 2018 году. К концу декабря Минобороны провели испытания ракетного комплекса. Успешный пуск ракеты Путин назвал «замечательным подарком стране к Новому году».

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