18:59 (мск), источник: Коммерсантъ
На Петра Порошенко завели второе уголовное дело
Антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное следствие против бывшего президента Петра Порошенко
«Должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО ''Центрэнерго''… распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО ''Центрэнерго'' с целью хищения денежных средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И. В. и бывшим президентом Украины», — говорится в сообщении прокуратуры. С помощью преступной схемы из компании вывели более 6 млрд гривен, уточнили в ведомстве.
Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное следствие «по факту возможной государственной измены первых лиц государства»
25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Россия закрыла пролив и задержала три украинских корабля с 24 членами экипажей, возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ.