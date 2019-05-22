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18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

На Петра Порошенко завели второе уголовное дело

Антикоррупционная прокуратура Украины начала досудебное следствие против бывшего президента Петра Порошенко из-за хищений в госкомпании «Центрэнерго», сообщает ведомство. За последние сутки это дело стало для Порошенко уже вторым — накануне его заподозрили в госизмене из-за событий в Керченском проливе.

Источник: Иван Коваленко / Коммерсантъ

«Должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО ''Центрэнерго''… распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО ''Центрэнерго'' с целью хищения денежных средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И. В. и бывшим президентом Украины», — говорится в сообщении прокуратуры. С помощью преступной схемы из компании вывели более 6 млрд гривен, уточнили в ведомстве.

Накануне Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное следствие «по факту возможной государственной измены первых лиц государства» из-за инцидента в Керченском проливе. В сообщении ГБР не упоминалась фамилия Порошенко, однако «112 Украина» утверждает, что именно он является одним из фигурантов дела.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Россия закрыла пролив и задержала три украинских корабля с 24 членами экипажей, возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ.

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