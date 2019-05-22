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18:02 (мск), источник: ТАСС

Данные ВЦИОМ исключают строительство собора в сквере в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исключено. Об этом написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», — написал он.

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Куйвашев добавил, что при выборе места строительства были допущены ошибки, не было в полной мере учтено мнение горожан.

Нужно выбрать более подходящее место и строить там храм, о появлении которого давно мечтают православные жители Екатеринбурга. Вы знаете, что администрация Екатеринбурга сейчас собирает предложения горожан по поводу нового места строительства храма святой Екатерины. Затем будет проведен опрос жителей Екатеринбурга.
Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области

Ранее сообщалось, что более 50% жителей Екатеринбурга выступили за перенос строительства собора Святой Екатерины из сквера в центре города. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в среду, 58% считают, что храм должен быть построен в другой части города. На прямой вопрос, является ли сквер у Театра драмы удачным или неудачным местом для строительства храма, только 10% поддержали выбор места, а большинство жителей Екатеринбурга (74%) охарактеризовали это место как неудачное.

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