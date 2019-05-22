США подивились российской поддержке Асада

По его словам, в Вашингтоне считают, что российская сторона по меньшей мере хочет сохранить свое военное присутствие в Сирии в долгосрочной перспективе, стабилизировать ситуацию в этой стране и добиться ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время она совершает ошибку, поддерживая Асада, поскольку может использовать и другие варианты, сказал Джеффри. Подробностей он не привел.
Спецпредставитель добавил, что Москва может сыграть две роли в сирийском конфликте. Первая — это помочь с его разрешением, вторая — «сделать так, чтобы конфликт еще больше обострился».
Джеффри также указал, что Россия должна присоединиться к сдерживанию Ирана.
В марте сообщалось, что Вашингтон угрожает арабским странам санкциями за попытки восстановить отношения с Асадом. Россия в то же время якобы подталкивает лидеров арабских стран к налаживанию контактов с Дамаском.
В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.