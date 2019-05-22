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19:57 (мск), источник: Lenta.Ru

США подивились российской поддержке Асада

Москве не обязательно поддерживать сирийского президента Башара Асада для защиты своих интересов. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

По его словам, в Вашингтоне считают, что российская сторона по меньшей мере хочет сохранить свое военное присутствие в Сирии в долгосрочной перспективе, стабилизировать ситуацию в этой стране и добиться ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В то же время она совершает ошибку, поддерживая Асада, поскольку может использовать и другие варианты, сказал Джеффри. Подробностей он не привел.

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Спецпредставитель добавил, что Москва может сыграть две роли в сирийском конфликте. Первая — это помочь с его разрешением, вторая — «сделать так, чтобы конфликт еще больше обострился».

Джеффри также указал, что Россия должна присоединиться к сдерживанию Ирана.

В марте сообщалось, что Вашингтон угрожает арабским странам санкциями за попытки восстановить отношения с Асадом. Россия в то же время якобы подталкивает лидеров арабских стран к налаживанию контактов с Дамаском.

В Сирии с 2011 года продолжается противостояние президента Асада и мятежников, добивающихся его свержения. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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