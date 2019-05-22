22 мая, источник: Коммерсантъ
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Бывший президент Грузии и
В своем письме господин Саакашвили отметил, что ему не нужны «никакие должности и преференции». «Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — уточняется в письме.
В этом случае господин Саакашвили получил возможность лично «защитить свои права в суде».
Напомним, Михаил Саакашвили задержали в Киеве в феврале 2018 года. Его обвиняли в получении денег от сторонников бывшего президента Украины Виктора Януковича. После задержания господина Саакашвили депортировали в Варшаву. Позже стало известно, что политик находится в Нидерландах и получил там удостоверение личности.