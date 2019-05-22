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22 мая, источник: Коммерсантъ

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили попросил президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Письмо с соответствующей просьбой было подано сегодня, 22 мая, в администрацию президента Украины, сообщил «Интерфаксу» адвокат экс-президента Грузии Руслан Чернолуцкий.

Источник: Reuters

В своем письме господин Саакашвили отметил, что ему не нужны «никакие должности и преференции». «Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — уточняется в письме.

На случай, если Владимир Зеленский сомневается в целесообразности возвращения гражданства Украины Михаилу Саакашвили, тот предложил хотя бы разрешить ему выезд на Украину.

В этом случае господин Саакашвили получил возможность лично «защитить свои права в суде».

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Напомним, Михаил Саакашвили задержали в Киеве в феврале 2018 года. Его обвиняли в получении денег от сторонников бывшего президента Украины Виктора Януковича. После задержания господина Саакашвили депортировали в Варшаву. Позже стало известно, что политик находится в Нидерландах и получил там удостоверение личности.

Экс-президент Грузии неоднократно озвучивал желание вернуться на Украину. В апреле 2019-го года украинская Госпогранслужба заявила, что не видит оснований для разрешения на въезд политика в страну. Владимир Зеленский в ходе своей избирательной кампании говорил, что новому президенту Украины понадобится помощь господина Саакашвили, которого он назвал «серьезным дипломатом».

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