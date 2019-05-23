01:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вокруг Сирии снова что-то химичат
Россия и США ищут виновных в предполагаемой химатаке.
Российская авиабаза Хмеймим 22 мая вновь подверглась обстрелу боевиков, базирующихся в сирийской провинции Идлиб. Именно оттуда, как сообщает Минобороны РФ, во вторник началось наступление террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) на позиции сирийской армии. Одновременно с этим США и сирийская оппозиция утверждают, что правительственные войска применили химическое оружие в зоне деэскалации Идлиб. В Москве же уверены: речь идет о провокации со стороны террористов.
«22 мая боевики осуществили 17 пусков реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении авиабазы Хмеймим. Восемь ракет до авиабазы не долетели. Оставшиеся девять были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», — заявили в Минобороны РФ. По данным военных, разрушений и пострадавших на базе нет.
Накануне в ведомстве также сообщили, что 21 мая боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») предприняли попытку наступления в южной части идлибской зоны деэскалации и осуществляют массированные атаки на позиции правительственных сил. За несколько дней до этих событий сообщалось, что сирийские правительственные войска в полночь 18 мая в одностороннем порядке прекратили огонь в этом районе.
Именно Анкара и Москва взяли на себя ответственность за решение проблемы Идлиба, договорившись о создании в идлибской зоне деэскалации (в нее входят одноименная провинция и частично провинции Латакия, Алеппо и Хама) особой демилитаризованной зоны глубиной 15−20 км. Оттуда еще в середине октября должно было быть выведено тяжелое вооружение и уйти террористы.
Но боевики практически полностью взяли под свой контроль зону деэскалации, обстрелы граничащих с зоной населенных пунктов и авиабазы Хмеймим не прекратились.
Дамаск неоднократно настаивал на возвращении Идлиба под свой контроль, но РФ согласилась с Турцией, что широкомасштабная военная операция в этом районе невозможна. В итоге в основном речь идет об ограниченных ударах по позициям террористов.
«Анкара хочет сохранить зону деэскалации под контролем противников президента Башара Асада или, точнее, не допустить ее перехода под контроль Асада, — сказал “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.— Неслучайно подразделения “Аль-Джебхат аш-Шамия” из 3-го корпуса Сирийской национальной армии (СНА), не участвовавшие в боях с режимом Асада с 2016 года, отправили два военных конвоя в район боев. Подобные передислокации были бы невозможны без санкции Анкары. И это первый случай, когда силы протурецкой СНА вошли в Большой Идлиб».
В ситуацию в Идлибе готовы вмешаться и США.
К сожалению, мы видим признаки нового применения химического оружия режимом Асада, в том числе во время предполагаемой атаки с использованием хлора на
северо-западеСирии утром 19 мая.
По ее словам, предполагаемое нападение было частью «ожесточенной военной кампании», нарушающей режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. В Вашингтоне отметили, что пока анализируют поступающую информацию, но если она подтвердится, США и их союзники «ответят быстро и адекватно». Напомним, что США уже дважды наносили удар по Сирии на основе аналогичных утверждений о химатаках. Сирийские власти обвинения в своей адрес отрицают.
Со своей стороны, в Москве неоднократно предупреждали, что именно боевики готовят провокацию с применением химоружия, чтобы подставить Дамаск. Последний раз об этом заявлялось за два дня до предполагаемой атаки. «У нас есть сведения о постоянно готовящихся провокациях с использованием химических веществ со стороны террористов», — заявил 22 мая журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. И добавил: «На эти сведения наши американские коллеги, так же как и их союзники, демонстративно не реагируют».
Марианна Беленькая