01:29 (мск), источник: ТАСС
Германия выступает против экстерриториальных санкций США
БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/ — Также в Берлине «приняли к сведению» заявления Вашингтона о намерении ввести ограничения в отношении «Северного потока — 2».
Правительство Германии приняло к сведению заявления американской стороны о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2», но принципиально выступает против ограничительных мер, которые могут иметь экстерриториальные последствия. Об этом заявила в среду на
«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие», — сказала она.
Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Белый дом неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников. Американские власти заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.
Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Партнеры «Газпрома» — немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) — финансируют 50% проекта.