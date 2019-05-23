Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
15 важных фактов о воде
В чем опасность обычной простокваши
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Неожиданное заявление Меркель о приостановке «Северного потока-2»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Футболист завершил карьеру после инфаркта, а его жена умирает
Глава Минздрава Украины пыталась сбежать из страны
20-летняя модель сразила завидного 44-летнего холостяка
Сериал, вызвавший ненависть у миллионов зрителей
Топалов жестко высказался про отцовство
Врачи рассказали об опасности W-позиции для детей
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
В России подешевели дачи
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
01:29 (мск), источник: ТАСС

Германия выступает против экстерриториальных санкций США

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/ — Также в Берлине «приняли к сведению» заявления Вашингтона о намерении ввести ограничения в отношении «Северного потока — 2».

Источник: Reuters

Правительство Германии приняло к сведению заявления американской стороны о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2», но принципиально выступает против ограничительных мер, которые могут иметь экстерриториальные последствия. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине представитель германского министерства экономики и энергетики.

Читайте также
Кремль рассчитывает, что проект «Северный поток — 2» запустят

«Мы приняли к сведению эти заявления, но не комментируем их. Мы в принципе отвергаем санкции, имеющие экстерриториальное воздействие», — сказала она.

Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Белый дом неоднократно грозил ввести санкции в отношении проекта и его европейских участников. Американские власти заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Партнеры «Газпрома» — немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) — финансируют 50% проекта.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
Северный Поток-2
 Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком
"Выдержать два часа этого безобразия невозможно"
Глава Свердловской области исключил строительство храма в сквере
На Петра Порошенко завели второе уголовное дело
В S7 заявили о невозможности дальше сдерживать цены на билеты
У старшей сестры Хачатурян выявили расстройство психики
Организаторы «Евровидения» скорректировали итоги конкурса
В Канаде нашли древнейший гриб, которому миллиард лет
В Египте температура воздуха превысила 50 градусов
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
АВТОВАЗ начал отправлять дилерам долгожданную новинку Квазикроссовер Lada Granta Cross дебютировал на прошлогоднем Московском автосалоне, но выпуск новинки стартовал только сейчас
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Популярные темы на «Детях»
Добрый всем день! Детские площадки! 493
Помогите с выбором. 265
Угадайка по балладам 228
Для девочек в Пермской гимназии проходной балл ниже, чем для мальчиков 116
Леди
Молодая жена Диброва стала неузнаваемой в образе роковой красотки Поклонники отметили прекрасную фигуру девушки.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь