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05:13 (мск), источник: ТАСС

Госдепартамент пригрозил Турции крайне негативными последствиями поставок С-400

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/ — Руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус заявила, что закупка ЗРС будет иметь последствия для оборонных отношений Анкары с Вашингтоном и НАТО.

Источник: AFP 2019

Госдепартамент в среду пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию. С такими словами выступила в среду руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус на брифинге для журналистов.

Мы несомненно готовы сотрудничать с ними [Турцией] и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия.
Морган Ортэгус
руководитель пресс-службы Госдепа

По ее версии, закупка С-400 будет, в частности, «иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО».

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США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 «Триумф» — ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 — это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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Характеристики С-400 «Триумф»
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