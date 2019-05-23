05:13 (мск), источник: ТАСС
Госдепартамент пригрозил Турции крайне негативными последствиями поставок С-400
ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/ — Руководитель
Госдепартамент в среду пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию. С такими словами выступила в среду руководитель
Мы несомненно готовы сотрудничать с ними [Турцией] и продолжаем обсуждать наши опасения по поводу этой покупки [C-400], в случае которой будут весьма реальные и крайне негативные последствия.
По ее версии, закупка С-400 будет, в частности, «иметь серьезные последствия для оборонных отношений Турции с США и НАТО».
США предпринимают активные попытки не допустить покупку Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35. С-400 «Триумф» — ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.
Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 — это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
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