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02:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон решает об отправке на Ближний Восток 5 тыс. военных

Министерство обороны США рассматривает запрос на отправку дополнительных 5 тыс. военных на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на два официальных лица, говоривших на условиях анонимности. Решение будет принято на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Ираном.

Источник: Reuters

Запрос поступил от Центрального командования, однако пока непонятно, одобрит ли его Пентагон. Министерство часто отклоняет просьбы об отправке дополнительных ресурсов за рубеж.

Если будет решено отправить военных на Ближний Восток, то характер их пребывания там будет оборонительным, заявил один из источников.

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Ранее сообщалось, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия. Соответствующий план разработал исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию. Сообщения о разработке в Минобороны страны соответствующего плана он назвал фейковыми.

Господин Трамп на фоне разведданных о возможном заговоре Тегерана против Вашингтона предупредил о последствиях, заявив, что Иран «сильно пострадает, если что-то предпримет».

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