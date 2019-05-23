09:26 (мск), источник: ТАСС
Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон возобновляет закупки нефти из Каракаса.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении США закупок нефти из Венесуэлы.
Захарова в своем «Фейсбуке» напомнила, что в марте специальный представитель США по вопросам Венесуэлы Эллиотт Абрамс в интервью агентству Рейтер заявлял о том, что США будут добиваться прекращения любых коммерческих сделок с латиноамериканской страной, призвав к этому ведущие с правительством Венесуэлы бизнес частные компании.
Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на
что-топодбивают, потом меняют маневр на 180 градусов.
На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый
Ситуация в стране осложнилась еще сильнее после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.
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