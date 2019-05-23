Комитет Сената США одобрил новые санкции против Венесуэлы и помощь ее жителям в $400 млн

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду одобрил законопроект, направленный на ужесточение санкций против Венесуэлы, а также на предоставление жителям Боливарианской Республики гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом говорится в распространенном заявлении старшего демократа комитета Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).
«Законопроект существенно повышает объем гуманитарной помощи, расширяет существующие инструменты для борьбы с клептократией, признает и поддерживает усилия временного президента Венесуэлы (лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо — прим. ТАСС) по восстановлению демократии и процветанию в стране, а также способствует ускорению совместного с международными финансовыми институтами процесса планирования восстановления страны без [ее президента Николаса] Мадуро», — утверждал демократ.
Поддерживаемая законодателями из обеих партий инициатива «Чрезвычайная помощь Венесуэле, содействие демократии и развитию» призвана ввести новые визовые ограничения против членов семей уже находящихся под санкциями должностных лиц, а также исключить из черных списков тех, кто не причастен к гуманитарному кризису и признает главой государства Гуайдо.
По мнению Менендеса и соавтора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), инициатива должна привести к ускорению процесса передачи власти в Венесуэле, содействовать ослаблению гуманитарного кризиса и оказать оппозиции дипломатическую поддержку. «Путь Венесуэлы к демократическому строю и восстановлению правопорядка потребует значительной поддержки со стороны США, наших региональных союзников и международного сообщества. США будут продолжать оказывать столь необходимую гуманитарную помощь и помогать координировать международную поддержку Венесуэле без Мадуро», — сказал Рубио.
Законопроект удваивает наши усилия по оказанию давления на должностных лиц режима [Мадуро], кодифицирует ряд санкций, касающихся долга, операций с золотом и криптовалютами.
Роберт Менендесстарший демократа комитета
Он пояснил, что инициатива предусматривает выделение 200 млн долларов венесуэльцам, а еще 200 млн долларов — странам, принимающим беженцев из Боливарианской Республики. Кроме того, продолжил сенатор, инициатива требует от вашингтонской администрации «достижения мирного, дипломатического урегулирования венесуэльского кризиса».
Сенаторы также обязывают Госдепартамент сотрудничать с правительствами стран Латинской Америки и Европы «в деле применения их собственных санкций». «Инициатива требует от Госдепартамента, министерств финансов и юстиции возглавить международные усилия по замораживанию, восстановлению и перепрофилированию коррумпированных финансовых активов венесуэльских чиновников», — говорится в заявлении.
Менендес подчеркнул, что его законопроект «не дает разрешения на применение военной силы против Венесуэлы».
В конце марта Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, касающихся Боливарианской Республики. Они призваны также увеличить объем американской гуманитарной помощи и ограничить продажу оружия венесуэльскому правительству. Все они в среду в качестве поправок были включены в сенатский законопроект.
Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. В случае утверждения верхней палатой законодательного органа инициатива поступит на подпись президенту США.