Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
15 важных фактов о воде
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Россияне переезжают на чердаки и в подвалы. Почему это выгодно?
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег на тротуаре
Российский журналист умер после драки на дороге
Алсу впервые высказалась о скандальной победе дочери в «Голосе»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
«Что вы хлопаете?»: Зеленский – собравшимся в его кабинете
Жена актера Боярского получила высокую должность
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
8«Наводить мосты»
08:51 (мск), источник: ТАСС

Комитет Сената США одобрил новые санкции против Венесуэлы и помощь ее жителям в $400 млн

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. По мнению сенаторов Роберта Менендеса и Марко Рубио, инициатива должна привести к ускорению процесса передачи власти в Венесуэле.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США в среду одобрил законопроект, направленный на ужесточение санкций против Венесуэлы, а также на предоставление жителям Боливарианской Республики гуманитарной помощи в размере 400 млн долларов. Об этом говорится в распространенном заявлении старшего демократа комитета Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси).

«Законопроект существенно повышает объем гуманитарной помощи, расширяет существующие инструменты для борьбы с клептократией, признает и поддерживает усилия временного президента Венесуэлы (лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо — прим. ТАСС) по восстановлению демократии и процветанию в стране, а также способствует ускорению совместного с международными финансовыми институтами процесса планирования восстановления страны без [ее президента Николаса] Мадуро», — утверждал демократ.

Читайте также
США втрое увеличивают импорт российской нефти

Поддерживаемая законодателями из обеих партий инициатива «Чрезвычайная помощь Венесуэле, содействие демократии и развитию» призвана ввести новые визовые ограничения против членов семей уже находящихся под санкциями должностных лиц, а также исключить из черных списков тех, кто не причастен к гуманитарному кризису и признает главой государства Гуайдо.

По мнению Менендеса и соавтора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида), инициатива должна привести к ускорению процесса передачи власти в Венесуэле, содействовать ослаблению гуманитарного кризиса и оказать оппозиции дипломатическую поддержку. «Путь Венесуэлы к демократическому строю и восстановлению правопорядка потребует значительной поддержки со стороны США, наших региональных союзников и международного сообщества. США будут продолжать оказывать столь необходимую гуманитарную помощь и помогать координировать международную поддержку Венесуэле без Мадуро», — сказал Рубио.

Кодификация санкций

Законопроект удваивает наши усилия по оказанию давления на должностных лиц режима [Мадуро], кодифицирует ряд санкций, касающихся долга, операций с золотом и криптовалютами.
Роберт Менендес
старший демократа комитета
Читайте также
Венесуэла оценила свои потери от блокады США в $130 млрд

Он пояснил, что инициатива предусматривает выделение 200 млн долларов венесуэльцам, а еще 200 млн долларов — странам, принимающим беженцев из Боливарианской Республики. Кроме того, продолжил сенатор, инициатива требует от вашингтонской администрации «достижения мирного, дипломатического урегулирования венесуэльского кризиса».

Сенаторы также обязывают Госдепартамент сотрудничать с правительствами стран Латинской Америки и Европы «в деле применения их собственных санкций». «Инициатива требует от Госдепартамента, министерств финансов и юстиции возглавить международные усилия по замораживанию, восстановлению и перепрофилированию коррумпированных финансовых активов венесуэльских чиновников», — говорится в заявлении.

Менендес подчеркнул, что его законопроект «не дает разрешения на применение военной силы против Венесуэлы».

В конце марта Палата представителей Конгресса США одобрила ряд законопроектов, касающихся Боливарианской Республики. Они призваны также увеличить объем американской гуманитарной помощи и ограничить продажу оружия венесуэльскому правительству. Все они в среду в качестве поправок были включены в сенатский законопроект.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. В случае утверждения верхней палатой законодательного органа инициатива поступит на подпись президенту США.

Справка
Двоевластие и попытка переворота в Венесуэле. Главное

Как развивается кризис в Боливарианской Республике.

Следите за развитием темы Что происходит в Венесуэле
 Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком
"Выдержать два часа этого безобразия невозможно"
Центробанк заставит владельцев НПФ возместить убытки
Владелец косаток из «китовой тюрьмы» отказался их выпускать
В России впервые похитили квартиру через Интернет
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российские хоккеисты проведут матч 1/4 финала ЧМ с американцами
Нижегородец сфотографировался на права с дуршлагом на голове
В S7 заявили о невозможности дальше сдерживать цены на билеты
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Превышение на 10 км/ч: есть внезапно жесткая позиция депутатов В Госдуме допускают снижение нештрафуемого порога за превышения скорости до 10 км/час, но с оговорками
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
В Москве есть квартира с семью комнатами. Как она выглядит?
Дети
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой Звезда поделилась с поклонниками редким личным фото
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь