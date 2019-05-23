05:53 (мск), источник: Lenta.Ru
В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине
Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить поддержку Украине. Об этом он заявил в ходе
Он уточнил, что речь идет как о продолжении обучения войск, так и о «набирающим обороты сотрудничестве для защиты территорий Украины».
22 мая министр обороны Украины Степан Полторак предупредил, что перевооружение страны по стандартам НАТО может оказаться под угрозой.
В ходе своей предвыборной кампании президент Зеленский заявлял, что курс Украины на Европу и НАТО выбрали сами граждане, а задача главы государства — обеспечить условия для того, чтобы люди получили желаемое.
В феврале прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Тогда он подчеркнул, что отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского.
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