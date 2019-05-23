Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Как обновить ванную без капитального ремонта: простые советы
Последний полет Ту-134Чем запомнится легендарный самолет?
Неожиданное заявление Меркель о приостановке «Северного потока-2»
Пенсионер из Петербурга соблазнился пачкой денег
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Муж узнал о любовнике супруги из штрафа ГИБДД
Элитные авто бандитов продадут в пользу бедных
Алсу отреагировала на решение аннулировать итоги «Голоса»
Кто вошел в команду Зеленского (фото)
Внучки Владимира Машкова растут копиями мамы
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В Москве помыли самое высокое здание. Как это было: фото
Как обновить ванную без капитального ремонта
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
8«Наводить мосты»
09:11 (мск), источник: ТАСС

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400

АНКАРА, 23 мая. /ТАСС/ — Ранее телеканал CNBC сообщил, что Вашингтон дал Анкаре две недели на отказ от покупки ЗРС.

Источник: Reuters

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию СМИ о том, что Вашингтон к концу первой недели июня требует аннулировать закупку С-400. Об этом, как сообщает в четверг телеканал A Haber, дипломат заявил в ходе визита в Вашингтон.

На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении.
Явуз Селим Кыран
заместитель министра иностранных дел Турции

В ходе встречи с представителями турецких СМИ в американской столице замглавы МИД указал, что Анкара не согласна с применением санкций США в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), поскольку договор с Москвой по поставкам С-400 был заключен еще до принятия этого закона.

Читайте также
Россия нашла способ обхода санкций США при продаже оружия

Во вторник телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей-бомбардировщиков F-35 и российских ЗРС С-400. Вашингтон требует от Турции к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400, в противном случае США грозят Анкаре негативными последствиями.

Группа американских конгрессменов, представляющих как демократов, так и республиканцев, 16 мая внесла на рассмотрение нескольких комитетов Палаты представителей Конгресса США резолюцию с призывом к «полному применению санкций» в отношении Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а также к исключению Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в случае приобретения Анкарой у России С-400.

Во время загрузки произошла ошибка.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно каждой палатой Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе либо прислушаться к такого рода документам, либо проигнорировать их.

Читайте также

Характеристики С-400 «Триумф»
Источник:©РИА "Новости"
 Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком
"Выдержать два часа этого безобразия невозможно"
Центробанк заставит владельцев НПФ возместить убытки
Владелец косаток из «китовой тюрьмы» отказался их выпускать
В России впервые похитили квартиру через Интернет
Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением»
Российские хоккеисты проведут матч 1/4 финала ЧМ с американцами
Нижегородец сфотографировался на права с дуршлагом на голове
В S7 заявили о невозможности дальше сдерживать цены на билеты
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Тайна обратной стороны Луны: виноват карлик? Интересная гипотеза.
Кино
Юлия Пересильд объяснила, почему отказалась играть Аллу Пугачеву Актрисе предлагали роль в сериале 2014 года «Кураж»
Авто
Превышение на 10 км/ч: есть внезапно жесткая позиция депутатов В Госдуме допускают снижение нештрафуемого порога за превышения скорости до 10 км/час, но с оговорками
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Лера Кудрявцева показала семейный снимок с мужем и дочкой Звезда поделилась с поклонниками редким личным фото
Леди
Ольгу Бузову осуждают за самолюбование Звезда проводит время на яхте.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь