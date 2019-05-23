16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Белоруссия ищет себе нефть в Казахстане
Александр Лукашенко видит препятствие только в России.
Белоруссия на фоне скандала с загрязнением российской нефти в нефтепроводе «Дружба» решила интенсифицировать переговоры о получении нефти из Казахстана транзитом через Россию. По мнению главы Белоруссии Александра Лукашенко, единственное препятствие для таких поставок — позиция России. Посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев заявил, что Казахстан готов поставлять свою нефть в Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил активизировать переговоры о поставке казахстанской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. «Мы уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить», — сказал он на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым (цитата по БелТА). Лукашенко отметил, что вопрос «лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана — здесь проблем нет, но и России по транзиту».
Россия — член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о
каких-тообъемах поставок нефти из Казахстана.
Ермухамет Ертысбаев подчеркнул: «Мы готовы, вообще никаких проблем нет — у нас нефти и нефтепродуктов предостаточно, и мы готовы поставлять их в Беларусь». Однако он также отметил, что «завизировать договоренности между Беларусью и Казахстаном должна Россия, поскольку транспортировка нефти будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу».
Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в
Нур-Султанена следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
Поставки казахстанской нефти являются давним желанием руководства Белоруссии, однако до сих пор они не были реализованы.
Это во многом было связано с тем, что с поставляемой в Белоруссию российской нефти не взимаются пошлины, и поэтому российские компании могли предложить белорусским НПЗ более выгодные условия, чем покупка по рыночной цене. Однако в России сейчас реализуется налоговый маневр, который должен привести к исчезновению экспортной пошлины на нефть к 2024 году с одновременным ростом НДПИ.
Казахстан в прошлом году направил транзитом через Россию 15,7 млн тонн своей нефти, в основном через Новороссийск. Кроме того, поставки осуществляются по нефтепроводу Атырау—Самара в порт
Юрий Барсуков