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16:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Грузия прощается с советским оружием

Министр обороны страны анонсировал полное перевооружение армии.

Источник: Reuters

В ходе визита в США министр обороны Грузии Леван Изория обещал продолжить закупку американского оружия и анонсировал «полный переход на вооружение, совместимое с НАТО». Реформа пройдет в соответствии с трехлетним рамочным соглашением о сотрудничестве с США в военной сфере, подписать которое планируется осенью. Грузинские эксперты сомневаются в способности Минобороны полностью отказаться от оружия советского образца уже в ближайшем будущем. А представители оппозиции считают заявления министра неискренними в условиях «пророссийской политики правящей партии».

О планах полного отказа от оружия советского образца и скорейшего перехода на образцы, соответствующие стандартам НАТО, министр обороны Грузии Леван Изория заявил в Вашингтоне на приеме в честь очередной годовщины независимости Грузии. Прием состоялся в посольстве Грузии в США.

Наша цель — полный переход на вооружение, совместимое с НАТО, и мы хотим окончательно попрощаться с советским наследием.
Леван Изория ​​​​​​​
министр обороны Грузии

Судя по всему, программа полного перехода на оружие западного образца будет включена в трехлетний план дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между Грузией и США. Министр Изория анонсировал подписание такого плана уже осенью нынешнего года. А летом, по словам министра, в Грузии состоятся «крупнейшие за всю историю» американо-грузинские военные учения с акцентом на безопасность в Черном море.

После «пятидневной войны» 2008 года США и другие государства НАТО ввели негласное эмбарго на поставку Грузии как наступательных, так и оборонительных вооружений. Но события вокруг Крыма и Донбасса изменили ситуацию: в 2018 году Грузия получила от США 410 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Сумма сделки, по неофициальным данным, составила $75 млн.

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В начале 2019 года, выступая в грузинском парламенте, Леван Изория сообщил, что успешно проходят переговоры с Пентагоном о поставке силам обороны Грузии переносных зенитных комплексов FIM-92 Stinger. В течение 2017−2018 годов грузинская армия полностью отказалась от автоматов и пулеметов Калашникова, приняв на вооружение всех своих подразделений американскую полуавтоматическую винтовку М4 и пулеметы M-240. В 2018 году Франция поставила кавказской стране новейшие зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Mistral.

По словам Левана Изории, такого тесного и интенсивного сотрудничества c США и другими странами НАТО у Грузии «никогда раньше не было».
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По итогам встречи в Пентагоне с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом грузинский министр сообщил журналистам: стороны договорились усилить сотрудничество в рамках совместной программы боевой подготовки сил обороны Грузии, как и по развитию Центра боевой подготовки в пригороде Тбилиси. Напомним также, что в прошлом году Грузия и США договорились совместно реконструировать и модернизировать взлетно-посадочную полосу военного аэродрома Вазиани близ Тбилиси, где раньше находилась одна из военных баз вооруженных сил РФ.

Грузинские эксперты считают, что переход на оружие западного образца — задача вполне осуществимая, но дорогостоящая и требующая времени. «Даже Польша, которая давно вступила в НАТО, до сих пор не смогла полностью отказаться от оружия и боеприпасов советского образца», — заявил «Ъ» главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Эксперт предположил, что министр обороны Грузии имел в виду не только закупку новых систем оружия на Западе, но и производство боеприпасов западных стандартов в самой Грузии:

Мы вполне способны производить, например, патроны калибра 5,56, которые, кроме всего прочего, можно и продать на международном рынке.
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Инициативу о полном переходе на западное оружие не все в Грузии считают разумной. «А где взять столько денег — нам ведь бесплатно никто ничего не даст?» — задался вопросом в беседе с «Ъ» руководитель общественного движения «Бессмертный полк Грузии» Гулбаат Рцхиладзе. По его мнению, главное не то, каким оружием будет вооружена армия, а какие именно задачи она намерена этим оружием решать. «Никаких задач и стратегии, кроме участия в так называемых миротворческих операциях за рубежом, например в Афганистане, у Грузии нет», — уверен господин Рцхиладзе.

Большой резонанс в Тбилиси вызвало еще одно заявление министра обороны страны, которое он сделал в ходе визита в США. Комментируя в интервью «Голосу Америки» нашумевшее высказывание президента Саломе Зурабишвили о нецелесообразности размещения в Грузии американских военных баз, Леван Изория, по сути, дезавуировал ее заявление, заметив, что сам «в перспективе только приветствовал бы американские базы в Грузии».

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Лидеры обеих оппозиционных партий, представленных в парламенте, хотя и одобряют наращивание военного сотрудничества с США, а также гипотетическое размещение в стране американских войск и переход на западные образцы вооружений, все же выражают сомнение в искренности правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера — миллиардера Бидзины Иванишвили. «Они говорят одно, а делают другое», — сказала «Ъ» депутат от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», бывший постпред Грузии при ЕС Саломе Самадашвили. Она напомнила, что Саломе Зурабишвили, высказавшаяся против американских баз в Грузии, «назначена президентом именно по решению Иванишвили и его партии».

А по мнению одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Давида Дарчиашвили, заявления министра обороны мало чего стоят в условиях, когда «неформальный правитель страны» Бидзина Иванишвили «ведет двойную игру между Россией и Западом, пытаясь понять, откуда ветер дует».

Георгий Двали, Тбилиси

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