16:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Грузия прощается с советским оружием
Министр обороны страны анонсировал полное перевооружение армии.
В ходе визита в США министр обороны Грузии Леван Изория обещал продолжить закупку американского оружия и анонсировал «полный переход на вооружение, совместимое с НАТО». Реформа пройдет в соответствии с трехлетним рамочным соглашением о сотрудничестве с США в военной сфере, подписать которое планируется осенью. Грузинские эксперты сомневаются в способности Минобороны полностью отказаться от оружия советского образца уже в ближайшем будущем. А представители оппозиции считают заявления министра неискренними в условиях «пророссийской политики правящей партии».
О планах полного отказа от оружия советского образца и скорейшего перехода на образцы, соответствующие стандартам НАТО, министр обороны Грузии Леван Изория заявил в Вашингтоне на приеме в честь очередной годовщины независимости Грузии. Прием состоялся в посольстве Грузии в США.
Наша цель — полный переход на вооружение, совместимое с НАТО, и мы хотим окончательно попрощаться с советским наследием.
Судя по всему, программа полного перехода на оружие западного образца будет включена в трехлетний план дальнейшего развития
После «пятидневной войны» 2008 года США и другие государства НАТО ввели негласное эмбарго на поставку Грузии как наступательных, так и оборонительных вооружений. Но события вокруг Крыма и Донбасса изменили ситуацию: в 2018 году Грузия получила от США 410 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72
В начале 2019 года, выступая в грузинском парламенте, Леван Изория сообщил, что успешно проходят переговоры с Пентагоном о поставке силам обороны Грузии переносных зенитных комплексов FIM-92 Stinger. В течение 2017−2018 годов грузинская армия полностью отказалась от автоматов и пулеметов Калашникова, приняв на вооружение всех своих подразделений американскую полуавтоматическую винтовку М4 и пулеметы M-240. В 2018 году Франция поставила кавказской стране новейшие
По итогам встречи в Пентагоне с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Джоном Рудом грузинский министр сообщил журналистам: стороны договорились усилить сотрудничество в рамках совместной программы боевой подготовки сил обороны Грузии, как и по развитию Центра боевой подготовки в пригороде Тбилиси. Напомним также, что в прошлом году Грузия и США договорились совместно реконструировать и модернизировать
Грузинские эксперты считают, что переход на оружие западного образца — задача вполне осуществимая, но дорогостоящая и требующая времени. «Даже Польша, которая давно вступила в НАТО, до сих пор не смогла полностью отказаться от оружия и боеприпасов советского образца», — заявил «Ъ» главный редактор грузинского
Мы вполне способны производить, например, патроны калибра 5,56, которые, кроме всего прочего, можно и продать на международном рынке.
Инициативу о полном переходе на западное оружие не все в Грузии считают разумной. «А где взять столько денег — нам ведь бесплатно никто ничего не даст?» — задался вопросом в беседе с «Ъ» руководитель общественного движения «Бессмертный полк Грузии» Гулбаат Рцхиладзе. По его мнению, главное не то, каким оружием будет вооружена армия, а какие именно задачи она намерена этим оружием решать. «Никаких задач и стратегии, кроме участия в так называемых миротворческих операциях за рубежом, например в Афганистане, у Грузии нет», — уверен господин Рцхиладзе.
Большой резонанс в Тбилиси вызвало еще одно заявление министра обороны страны, которое он сделал в ходе визита в США. Комментируя в интервью «Голосу Америки» нашумевшее высказывание президента Саломе Зурабишвили о нецелесообразности размещения в Грузии американских военных баз, Леван Изория, по сути, дезавуировал ее заявление, заметив, что сам «в перспективе только приветствовал бы американские базы в Грузии».
Лидеры обеих оппозиционных партий, представленных в парламенте, хотя и одобряют наращивание военного сотрудничества с США, а также гипотетическое размещение в стране американских войск и переход на западные образцы вооружений, все же выражают сомнение в искренности правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидера — миллиардера Бидзины Иванишвили. «Они говорят одно, а делают другое», — сказала «Ъ» депутат от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», бывший постпред Грузии при ЕС Саломе Самадашвили. Она напомнила, что Саломе Зурабишвили, высказавшаяся против американских баз в Грузии, «назначена президентом именно по решению Иванишвили и его партии».
А по мнению одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Давида Дарчиашвили, заявления министра обороны мало чего стоят в условиях, когда «неформальный правитель страны» Бидзина Иванишвили «ведет двойную игру между Россией и Западом, пытаясь понять, откуда ветер дует».
Георгий Двали, Тбилиси