Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов для рассмотрения за сутки

Сам Зеленский пока не давал комментария о петиции. Ранее представитель штаба президента Денис Монастырский заявил, что Зеленский отреагирует на петицию, как только будет набрано достаточное количество подписей, передавало РИА Новости.
Автор петиции Максим Безрук, утверждает: итоги президентских выборов не дают основания полагать, что Зеленского поддерживают 73% избирателей, так как голосование было в значительной степени протестным. «Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда “слуга народа” не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе», — обращается к Зеленскому в тексте петиции ее автор. Безрук называет Зеленского политиком, у которого нет «моральных обязательств перед народом», и призывает его немедленно уйти в отставку.
Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник — предыдущий президент страны Петр Порошенко — получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая. В ходе церемонии он объявил о роспуске Верховной рады, Затем он призвал депутатов принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, принять избирательный кодекс, предусматривающий открытые списки (когда избиратель в списке партии голосует за конкретных кандидатов). Зеленский также заявил, что готов к непопулярным решениям и диалогу для прекращения войны в Донбассе.
На сайте президента страны значится еще одна петиция об отставке Зеленского. Ее автор Вадим Михальский требует от Зеленского уйти в отставку через полгода, если президент не выполнит в этот срок свои предвыборные обещания. На момент написания материала 5702 человека.