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17:02 (мск), источник: Ведомости

Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов для рассмотрения за сутки

На Украине начали сбор подписей об отставке избранного президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая петиция была опубликована 22 мая на официальном сайте главы государства. На момент написания материала ее подписало 28 654 человека. По украинскому законодательству петиция должна собрать 25 000 подписей за 92 дня, после чего ее обязан рассмотреть президент.

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Сам Зеленский пока не давал комментария о петиции. Ранее представитель штаба президента Денис Монастырский заявил, что Зеленский отреагирует на петицию, как только будет набрано достаточное количество подписей, передавало РИА Новости.

Автор петиции Максим Безрук, утверждает: итоги президентских выборов не дают основания полагать, что Зеленского поддерживают 73% избирателей, так как голосование было в значительной степени протестным. «Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда “слуга народа” не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе», — обращается к Зеленскому в тексте петиции ее автор. Безрук называет Зеленского политиком, у которого нет «моральных обязательств перед народом», и призывает его немедленно уйти в отставку.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник — предыдущий президент страны Петр Порошенко — получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая. В ходе церемонии он объявил о роспуске Верховной рады, Затем он призвал депутатов принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, принять избирательный кодекс, предусматривающий открытые списки (когда избиратель в списке партии голосует за конкретных кандидатов). Зеленский также заявил, что готов к непопулярным решениям и диалогу для прекращения войны в Донбассе.

На сайте президента страны значится еще одна петиция об отставке Зеленского. Ее автор Вадим Михальский требует от Зеленского уйти в отставку через полгода, если президент не выполнит в этот срок свои предвыборные обещания. На момент написания материала 5702 человека.

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