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17:29 (мск), источник: РИА Новости

Трамп сравнил Тиллерсона с камнем

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон «тупой как камень».

Источник: Reuters

«Рекс Тиллерсон, человек, который туп как камень и совершенно плохо подготовлен и некомпетентен для должности государственного секретаря, придумал историю (он был уволен), что я был подготовлен хуже, чем Владимир Путин, на встрече в Гамбурге, в Германии. Не думаю, что Путин согласился бы», — написал Трамп в твиттере.

Путин и Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. По информации газеты The Washington Post, Тиллерсон заявил, что российский лидер подготовился к встрече лучше, чем его американский коллега.

Трамп уволил Тиллерсона в 2018 году из-за «расхождения позиций» и назначил на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео.

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