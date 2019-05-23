17:29 (мск), источник: РИА Новости
Трамп сравнил Тиллерсона с камнем
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что
«Рекс Тиллерсон, человек, который туп как камень и совершенно плохо подготовлен и некомпетентен для должности государственного секретаря, придумал историю (он был уволен), что я был подготовлен хуже, чем Владимир Путин, на встрече в Гамбурге, в Германии. Не думаю, что Путин согласился бы», — написал Трамп в твиттере.
Путин и Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. По информации газеты The Washington Post, Тиллерсон заявил, что российский лидер подготовился к встрече лучше, чем его американский коллега.
Трамп уволил Тиллерсона в 2018 году
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