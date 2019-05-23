Зеленский уточнил, что хочет провести не референдум, а «опрос» о мире с Россией

«Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми», — сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами в четверг в администрации президента.
Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.
Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.
21 мая глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского рассматривают возможность проведения референдума об условиях мира с Россией по Донбассу.
Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал проведение такого референдума недопустимым: «В стране есть опасения, что это — капитуляция, а никак не «мирное соглашение». Он посоветовал команде Зеленского «развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету нашего государства».