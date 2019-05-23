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19:14 (мск), источник: RNS

В США опубликовали инструкцию по ослаблению России

Американская некоммерческая организация Rand Сorporation, выполняющая функции стратегического исследовательского центра и работающая по заказам правительства США, подготовила отчет с рекомендациями по ведению новой холодной войны с Москвой. Презентация состоит из 12 слайдов и в ней рассматриваются различные рекомендации по дестабилизации России.

Источник: РИА "Новости"

Презентация начинается с высказывания:

Утверждение о том, что «Россия не является такой сильной или слабой, какой кажется», остается в нынешнем столетии таким же верным, как и в 19-м и 20-м.

«Несмотря на уязвимости и опасения, Россия остается сильной страной, которая до сих пор является прямым конкурентом США в нескольких ключевых сферах. Понимая, что некоторый уровень конкуренции с Россией неизбежен, исследователи Rand провели качественный анализ мер, которые могут перегрузить Россию и привести к дисбалансу в стране», — говорится в отчете.

В нем уточняется, что работа аналитиков основана на концепции долгосрочной стратегической конкуренции, разработанной еще во времена холодной войны прошлого столетия.
Источник: AP 2019

Экономические меры

Одной из главных мер в противостоянии России аналитики назвали расширение производства энергоносителей в США. Это может привести к росту предложения на мировом рынке и, как следствие, падению цен. Сокращение экспортных доходов нанесет урон государственному бюджету России и может снизить военные затраты, считают в Rand.

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Второй мерой для ослабления России эксперты назвали новые торговые и финансовые санкции, которые должны привести к «деградации российской экономики». Эффективность санкций будет зависеть от желания других стран присоединиться к ограничительным мерам.

Третьим пунктом в программе указано расширение возможностей Европы в вопросе импорта газа от иных поставщиков, помимо России. По мнению аналитиков, Европа медленно движется в направлении строительства регазификационных установок для сжиженного природного газа, но для эффективной конкуренции мировой рынок СПГ должен стать более гибким, а сам СПГ — более дешевым.

Четвертым экономическим пунктом противодействия России является стимулирование эмиграции из России квалифицированной рабочей силы и образованной молодежи.
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Источник: AP 2019

Геополитические и идеологические меры

Эксперты Rand выделили шесть геополитических мер для противостояния России, но все они признаны ими неэффективными.

На первом месте поставки летального оружия на Украину.

При этом эксперты отмечают высокие риски таких поставок, которые могут спровоцировать более масштабный конфликт, в котором у России будут преимущества.

Поддержка оппозиционных группировок в Сирии может нанести ущерб борьбе с терроризмом, отметили в Rand. Более того, такой сценарий видится авторам исследования почти нереализуемым ввиду радикализации, сегментации и сокращения численности оппозиции.

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Эксперты также не верят в эффективность пропаганды либерализации в Белоруссии, так как это может вызвать «сильный ответ России», который дестабилизирует Европу.

Расширение связей на Южном Кавказе, попытки снизить влияние Москвы в Центральной Азии и «изгнание русских» из Приднестровья также видятся экспертам неэффективными мерами.

Эффективных идеологических мер ослабления России специалисты не нашли. Среди вероятных, но неэффективных и рискованных мер, исследователи выделили подрыв веры в российскую избирательную систему, в государственную власть, провокации протестов и нанесение вреда имиджу России на международной арене.

Источник: AP 2019

Меры в военной сфере

Большая часть презентации посвящена мерам в военной сфере. Первый блок затрагивает воздушно-космические силы и содержит, в частности, предложение по переброске бомбардировщиков в районы, где возможность быстрого поражения российских целей наиболее высока. Такие действия, по мнению экспертов, не несут больших рисков, однако могут «привлечь внимание Москвы и вызвать ее беспокойство».

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В Rand считают эффективной разработку новых малозаметных бомбардировщиков и ракет с высокой дальностью полета и создание обновленных моделей уже существующих самолетов, а также разработку беспилотников.

Рассуждая на тему военно-морского блока, аналитики предлагают расширить присутствие ВМС США и сил союзников в регионах, представляющих интерес для России. По их мнению, это может вынудить Москву увеличить инвестиции в свой флот, однако эффективность этой меры находится под вопросом.

Эксперты также выступают за активизацию действий США в области морских исследований, успешные результаты которых в будущем смогут повысить способность Вашингтона угрожать российским подлодкам.

Еще одной возможной мерой аналитики называют наращивание сил в Черном море, которое вынудит Россию тратить больше на защиту своих баз в Крыму.

Однако в Rand подчеркивают, что деятельность в этом регионе окажется для американцев куда более сложной и опасной в случае конфликта, чем для российских военных.

Источник: AP 2019

Самые эффективные меры

В заключении авторы доклада выделили восемь самых эффективных мер по ослаблению России. Среди них: рост производства энергоносителей в США, новые санкции, расширение присутствия ВМС США и союзников в ряде регионов, переброска бомбардировщиков, инвестиции в беспилотники, инвестиции в новые самолеты и ракеты с большой дальностью полета, создание противорадиолокационных ракет большой дальности, инвестиции в военные технологии.

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