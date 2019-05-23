Россия поставит в ЦАР еще одну партию оружия

Он уточнил, что поставка оружия будет осуществляться на безвозмездной основе. В нее войдет стрелковое оружие и боеприпасы к нему. По словам господина Токмакова, точная дата поставки неизвестна, но она должна состояться в ближайшие недели.
Первая поставка оружия в ЦАР состоялась в январе-феврале 2018 года, республика получила на безвозмездной основе стрелковое оружие и боеприпасы. В октябре этого же года РФ снова направила запрос на отправку оружия в ЦАР. По заявлениям МИД России, этому препятствовали США.
Напомним, в августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В Беренго был создан центр, где солдаты при помощи российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.
В апреле 2019 года стало известно о том, что Россия намерена увеличить российский военный контингент в ЦАР до 30 человек.