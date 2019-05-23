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18:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия поставит в ЦАР еще одну партию оружия

Россия поставит в Центральноафриканскую республику (ЦАР) вторую партию оружия, сообщает РБК. «Разрешение на поставку мы получили еще в январе 2019 года, сейчас ведется подготовка», — сказал второй секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков.

Источник: Reuters

Он уточнил, что поставка оружия будет осуществляться на безвозмездной основе. В нее войдет стрелковое оружие и боеприпасы к нему. По словам господина Токмакова, точная дата поставки неизвестна, но она должна состояться в ближайшие недели.

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Первая поставка оружия в ЦАР состоялась в январе-феврале 2018 года, республика получила на безвозмездной основе стрелковое оружие и боеприпасы. В октябре этого же года РФ снова направила запрос на отправку оружия в ЦАР. По заявлениям МИД России, этому препятствовали США.

Напомним, в августе 2018 года Россия и ЦАР подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В Беренго был создан центр, где солдаты при помощи российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

В апреле 2019 года стало известно о том, что Россия намерена увеличить российский военный контингент в ЦАР до 30 человек.

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