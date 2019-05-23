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20:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Как стало известно «Ъ», бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Оказывавшая значительное влияние на формирование политики США на постсоветском направлении чиновница намеревалась приехать в Москву для участия в конференции. Как пояснили «Ъ» в МИД РФ, ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве 20—21 мая.

Имя Виктории Нуланд числится в списке участников форума (есть в распоряжении «Ъ»), однако до Москвы бывший высокопоставленный дипломат не добралась: ей отказали в российской визе.

В МИД РФ «Ъ» уточнили, что Виктория Нуланд внесена в российский черный список. Власти РФ составили его в ответ на введение США персональных визовых и финансовых санкций в отношении целого ряда российских официальных лиц.
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В отличие от американского черного списка российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу. Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.

Критическое отношение российских официальных лиц к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Начиная с 2013 года, после своего назначения на должность помощника госсекретаря, Виктория Нуланд сразу начала оказывать заметное влияние на формирование повестки Вашингтона в этом регионе.

Наибольшую известность в России она приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды.

Виктория Нуланд оставалась одним из главных игроков и после смены власти в Киеве в 2014 году, продвигая политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за санкции в отношении РФ.

С января 2018 года по январь 2019 года она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS). В начале мая Виктория Нуланд выступила на слушаниях в Конгрессе США, где высказалась за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.

«Ъ» запросил комментарий у посольства США в России.

Владимир Соловьев, Елена Черненко.

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