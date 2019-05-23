20:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Виктория Нуланд нашла себя в черном списке РФ
Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе.
Виктория Нуланд запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Мероприятие проходило в Москве
Имя Виктории Нуланд числится в списке участников форума (есть в распоряжении «Ъ»), однако до Москвы бывший высокопоставленный дипломат не добралась: ей отказали в российской визе.
В отличие от американского черного списка российский реестр нигде в полном объеме не публиковался. О том, что им запрещен въезд в РФ, американские граждане нередко узнают уже после подачи документов на визу. Ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу.
Критическое отношение российских официальных лиц к Виктории Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Начиная с 2013 года, после своего назначения на должность помощника госсекретаря, Виктория Нуланд сразу начала оказывать заметное влияние на формирование повестки Вашингтона в этом регионе.
Виктория Нуланд оставалась одним из главных игроков и после смены власти в Киеве в 2014 году, продвигая политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за санкции в отношении РФ.
С января 2018 года по январь 2019 года она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS). В начале мая Виктория Нуланд выступила на слушаниях в Конгрессе США, где высказалась за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.
«Ъ» запросил комментарий у посольства США в России.
Владимир Соловьев, Елена Черненко.
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