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11:28 (мск), источник: Forbes

Посол США отказался ехать на Петербургский форум даже после освобождения Калви из СИЗО

Посол США Джон Хантсман проигнорирует Петербургский форум. Причина — дело американского инвестора Майкла Калви. В апреле бизнесмену смягчили меру пресечения, но это не повлияло на решение дипломата.

Источник: РИА "Новости"

Посол США в России Джон Хантсман не поедет на Петербургский международный экономический форум из-за продолжающегося уголовного преследования американского инвестора Майкла Калви, основателя одного из старейших в России инвестфондов Baring Vostok, сообщил Forbes представитель американского посольства.

«Посол Хантсман в этом году не посетит Петербургский международный экономический форум. Как он неоднократно заявлял, ему будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора. Продолжающиеся домашний арест и уголовное преследование господина Калви подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества», — заявил представитель посольства.

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О том, что Хантсман может проигнорировать Петербургский форум, писала в феврале Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, после ареста Калви посол встретился с представителями американского бизнеса и заявил, что не поедет на форум до тех пор, пока Калви остается под стражей. Это было до того, как Калви перевели под домашний арест.

В мае посетивший Россию с визитом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым «поднимал вопрос об американских гражданах, задержанных в России, чтобы убедиться, что они не арестованы за границей безосновательно».

«Эта тема — один из высочайших приоритетов президента Трампа», — подчеркивал Помпео.
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Дело Калви

Американец Майкл Калви был арестован московским судом в середине февраля. Ему предъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным акционером которого является Baring Vostok. Сам Калви обвинение отрицает и связывает уголовное преследование с акционерным конфликтом в «Восточном» — спором Baring Vostok с одной стороны и акционеров банка Артема Аветисяна и Шерзода Юсупова с другой.

Вместе с Калви в феврале были арестованы еще пять человек — его коллеги из Baring Vostok Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Ваган Абгарян, а также бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Два месяца спустя, в середине апреля, Калви и Кордичеву меру пресечения смягчили, отпустив их под домашний арест. Российский банкир, как сообщалось в суде, полностью признал вину и дал показания против себя и других фигурантов. Калви по-прежнему настаивает на своей невиновности.

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Форум преткновения

Последний раз американский чиновник выступал на Петербургском форуме в 2013 году, еще до присоединения Крыма к России. Это был замминистра торговли США Франсиско Санчес. В прошлом году в предварительной программе форума было анонсировано выступление Хантсмана на традиционной сессии «Россия — США». Однако позднее дипломат отменил свое выступление.

Полная программа ПМЭФ-2019 пока не опубликована. В предварительной версии на сессию «Россия — США» не заявлен ни один спикер.

Александр Пятин, Екатерина Кравченко

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