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06:09 (мск), источник: РИА Новости

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона и находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка, посвященном украинской экономике.

Источник: РИА Новости

«Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», — указано в документе.

Отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП на Украине на душу населения по паритету покупательской способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году, указывают эксперты.

«При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши», — напомнили специалисты.
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Для преодоления разрыва в доходах населения со странами с развитой экономикой Киеву предстоит выполнить большой объем работы, говорится в докладе. «Сегодня Украина еще далека от этой цели», — констатируют эксперты.

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году. По словам директора банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен, для экономического роста Киев должен быть готов отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, продолжить шаги по анбандлингу (разделение — ред.) «Нафтогаза» и газовой сферы, а также принять меры по борьбе с коррупцией и ускорению судебной реформы.

Также Кахконен заявила, что Украина в текущем году столкнется с большими вызовами по привлечению внешнего финансирования. «Это происходит параллельно с тем, как растет стоимость привлечения внешнего финансирования», — отметила она.

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Аналитики предполагают, что очередной цикл экономического роста подходит к концу.

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