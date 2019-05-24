10:32 (мск), источник: РИА Новости
В российской армии появилась новая должность
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новая должность — главного сержанта — введена в Вооруженных силах России, сообщает в пятницу
«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, слова которого привели в
Как отметили в округе, нововведение в практике организации военной службы должно поднять авторитет сержантского состава, способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях.
«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — уточнили в
О возможном появлении такой должности в ВС РФ впервые заявил еще в 2011 году