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10:32 (мск), источник: РИА Новости

В российской армии появилась новая должность

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Новая должность — главного сержанта — введена в Вооруженных силах России, сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Источник: РИА "Новости"

«Главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке», — пояснил командующий войсками ЮВО Александр Дворников, слова которого привели в пресс-службе.

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Как отметили в округе, нововведение в практике организации военной службы должно поднять авторитет сержантского состава, способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях.

«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — уточнили в пресс-службе.

О возможном появлении такой должности в ВС РФ впервые заявил еще в 2011 году статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков. Тогда он рассказал, что это — «перспектива не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего».

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов.

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