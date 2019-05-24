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17:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Греция обманула Европу ради евро

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Bild признался, что власти Греции в 2001 году наврали со статистикой, чтобы вступить в Еврозону.

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«Евро — наша общая валюта, и это необратимо. Валютный союз должен быть устойчивым, крепче, чем брак, иначе никто не поверит в него. Вот почему мы должны быть максимально внимательны при приеме новых стран в Еврозону. Это правда, что в 2001 году Греция стала членом объединения после подтасовки статистических данных», — заявил глава Еврокомиссии.

Юнкер признался, что до сих пор винит себя в том, что это произошло. В 2001 году Юнкер был министром финансов Люксембурга и выступал категорически против того, чтобы общеевропейский статистический орган занимался статистикой национальных экономик. Сейчас, на посту главы Еврокомиссии, Юнкер признает, что это была ошибочная позиция.

«Поэтому сейчас мы все изменили. Теперь есть независимое статистическое управление Евросоюза — Евростат, который может тщательно и независимо проверить все данные от членов ЕС. Так что Европа умеет учиться на своих ошибках», — признался Юнкер.

Он также высказался против того, чтобы Греция в период экономического кризиса покинула еврозону, так как это несет риски для стабильности всей системы.

Если бы страна вышла из еврозоны, евро бы рухнул. А до сих пор поддержка евро не стоила никому ни евро.
Жан-Клод Юнкер
глава Еврокомиссии
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Юнкер также пожурил многие политические силы Германии и немецкие СМИ, которые, по его словам, «оттоптались» на греках за их финансовые проблемы. При этом он убежден, что большая часть греческого народа не заслужила такого отношения, но это напряжение только усложняло и без того сложные переговоры по финансовой стабилизации. Также Юнкер отдал должное греческому премьеру Георгиосу Папандреу, который в 2010 году нашел в себе силы признать тяжелое финансовое положение страны.

В 2010 году Греция столкнулась с долговым кризисом, который вылился в масштабную программу финансовой поддержки со стороны Европейского союза, которая закончилась только в 2018 году. Программа проводилась в три этапа, в 2015 году Греция даже допустила дефолт. За время кризиса государство резко сократило государственные расходы, повысило пенсионный возраст, сократило пенсии и социальные пособия. Только последняя программа финансовой помощи стоила Европе и международным финансовым институтам 86 миллиардов евро.

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