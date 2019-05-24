12:57 (мск), источник: РИА Новости
В Минобороны объяснили введение должности главного сержанта
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Введение должности главного сержанта — это эксперимент командующего войсками Южного военного округа
Ранее сообщалось, что в ЮВО возродили институт главных сержантов, а командующий войсками округа уже провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей. Генерал рассказал им об их основных задачах, разъяснил их особый статус и привилегии.
Главный сержант — это выборная должность, на которую на общих собраниях сержантского состава воинской части (подразделения) выбираются наиболее подготовленные младшие командиры, обладающие лидерскими качествами и авторитетом в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих.
По его словам, проводимый «по решению командующего войсками Южного военного округа эксперимент» призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины.