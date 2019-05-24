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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Тереза Мэй объявила об отставке

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Источник: Reuters

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

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29 марта Британия должна была выйти из Европейского союза. Но этого не случилось. Вместо этого британские политики лихорадочно пытаются решить, когда Британия выйдет из ЕС, как она выйдет, и выйдет ли вообще.

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