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13:02 (мск), источник: Интерфакс

Тереза Мэй объявила об уходе в отставку

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет пост главы партии консерваторов 7 июня.

Источник: Reuters

Процесс выбора нового лидера партии пройдет в течение недели после этого. Она также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. «К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды», — отметила она.

Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. Она подчеркнула, что она стала всего лишь второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, «конечно, не последней».

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«Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю», — сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за которой выступала, и вошла в двери Даунинг-Стрит 10.

22 мая британские СМИ сообщали, что премьер может в ближайшие дни объявить о своей отставке. Однако глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что на момент визита в страну президента США Дональда Трампа 3 июня премьер-министром страны по-прежнему будет Мэй.

Ранее она обещала, что уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit. Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

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29 марта Британия должна была выйти из Европейского союза. Но этого не случилось. Вместо этого британские политики лихорадочно пытаются решить, когда Британия выйдет из ЕС, как она выйдет, и выйдет ли вообще.

Мэй уходит с поста лидера Консервативной партии
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