13:02 (мск), источник: Интерфакс
Тереза Мэй объявила об уходе в отставку
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU —
Процесс выбора нового лидера партии пройдет в течение недели после этого. Она также подтвердила, что уйдет с поста главы правительства, когда будет избран новый глава консерваторов.
Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. «К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды», — отметила она.
Мэй эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. Она подчеркнула, что она стала всего лишь второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, «конечно, не последней».
«Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю», — сказала она.
После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за которой выступала, и вошла в двери
22 мая британские СМИ сообщали, что премьер может в ближайшие дни объявить о своей отставке. Однако глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что на момент визита в страну президента США Дональда Трампа 3 июня
Ранее она обещала, что уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit. Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без